День заботы о памятниках истории и культуры пройдёт в Мурманской области

В целях популяризации бережного отношения к историческому наследию в стране ежегодно проводится акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» в формате субботника. Акция приурочена к Международному дню охраны памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля.

Как пишет vk.com/murmanculture, в рамках этой акции Мурманское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры культуры» 21 апреля с 15.00 до 17.00 проводят благоустроительные работы и ознакомительную экскурсию по комплексу Свято-Никольского кафедрального Собора, который является объектом культурного наследия регионального значения.

Мероприятие пройдёт по адресу: г.Мурманск, ул Зелёная, 11 (территория Свято-Никольского кафедрального собора). Подать заявку на участие можно по ссылке: https://dobro.ru/event/10348954

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265230%2Falbum-139605315_00%2Frev