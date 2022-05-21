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Мурманская область. Арктика (16+)21.05.22 15:00

День защиты от безработицы: работодатели из каких сфер активней всего ищут новых сотрудников и поднимают зарплату

В преддверии Дня защиты от безработицы, который отмечается в России 21 мая, начиная с 1992 года, эксперты hh.ru узнали, в каких сферах Мурманской области местным соискателям проще всего найти работу, а также сколько готовы платить работодатели самым востребованным специалистам.

Каких специалистов чаще всего ищут работодатели?

Сравнительный анализ вакансий и работодательского спроса показывает, что в топ-10 сфер с наиболее высоким спросом на специалистов в Мурманской области вошла сфера «Продажи» (34% вакансий от общего числа работных предложений за месяц). На втором месте по востребованности у работодателей Мурманской области строители (20%). На третьем месте по востребованности и спросу – начинающие специалисты и студенты (20% вакансий). Также в пятёрку востребованных профессий входят представители рабочей сферы (19%) и сферы транспорта (12% вакансий за месяц).

Кроме того, за месяц в Мурманской области на 64% вырос спрос на специалистов сферы образования (наглядно на диаграмме).

В каких сферах зарплата выросла сильнее всего с начала года?

По сравнению с началом текущего года сильнее всего средние предлагаемые зарплаты выросли в вакансиях для госслужащих более чем на 7000 рублей. На втором месте по приросту зарплат в Мурманской области стоит сфера «Консультирование» (прирост более чем на 6700 рублей). На третьем месте по росту дохода спортивная сфера– работодатели повысили предложения более чем на 6000 рублей. Также в топ-10 по максимальному росту зарплат с начала года вошли сфера «Высший менеджмент», ИТ-сфера, страхование (подробнее в таблице).

 

Топ-10 сфер с наибольшим ростом медианных предлагаемых зарплат,

Мурманская область, 2022 год, в руб.

 

 

январь

апрель

прирост

 

Государственная служба, некоммерческие организации

47222

54358

7136

 

Консультирование

58070

64818

6748

 

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

39468

45571

6103

 

Высший менеджмент

66752

72762

6009

 

Информационные технологии, интернет, телеком

52296

57181

4884

 

Страхование

40667

45000

4333

 

Инсталляция и сервис

52478

56093

3615

 

Продажи

46991

50560

3568

 

Домашний персонал

37186

40646

3460

 

Безопасность

52840

55710

2870

 

При этом есть ряд профсфер, где работодатели, наоборот, снизили предлагаемые зарплаты в вакансиях. Меньше всего повезло соискателям из сферы маркетинга (-10600 рублей с начала года). Есть сокращение дохода в вакансиях для представителей сферы «Административный персонал» (-9200 рублей в апреле по сравнению с январем), а также в вакансиях для специалистов автомобильного бизнеса (-3700 рублей).

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