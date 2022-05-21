День защиты от безработицы: работодатели из каких сфер активней всего ищут новых сотрудников и поднимают зарплату

В преддверии Дня защиты от безработицы, который отмечается в России 21 мая, начиная с 1992 года, эксперты hh.ru узнали, в каких сферах Мурманской области местным соискателям проще всего найти работу, а также сколько готовы платить работодатели самым востребованным специалистам.

Каких специалистов чаще всего ищут работодатели?

Сравнительный анализ вакансий и работодательского спроса показывает, что в топ-10 сфер с наиболее высоким спросом на специалистов в Мурманской области вошла сфера «Продажи» (34% вакансий от общего числа работных предложений за месяц). На втором месте по востребованности у работодателей Мурманской области строители (20%). На третьем месте по востребованности и спросу – начинающие специалисты и студенты (20% вакансий). Также в пятёрку востребованных профессий входят представители рабочей сферы (19%) и сферы транспорта (12% вакансий за месяц).

Кроме того, за месяц в Мурманской области на 64% вырос спрос на специалистов сферы образования (наглядно на диаграмме).

В каких сферах зарплата выросла сильнее всего с начала года?

По сравнению с началом текущего года сильнее всего средние предлагаемые зарплаты выросли в вакансиях для госслужащих более чем на 7000 рублей. На втором месте по приросту зарплат в Мурманской области стоит сфера «Консультирование» (прирост более чем на 6700 рублей). На третьем месте по росту дохода спортивная сфера– работодатели повысили предложения более чем на 6000 рублей. Также в топ-10 по максимальному росту зарплат с начала года вошли сфера «Высший менеджмент», ИТ-сфера, страхование (подробнее в таблице).

Топ-10 сфер с наибольшим ростом медианных предлагаемых зарплат, Мурманская область, 2022 год, в руб. январь апрель прирост Государственная служба, некоммерческие организации 47222 54358 7136 Консультирование 58070 64818 6748 Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 39468 45571 6103 Высший менеджмент 66752 72762 6009 Информационные технологии, интернет, телеком 52296 57181 4884 Страхование 40667 45000 4333 Инсталляция и сервис 52478 56093 3615 Продажи 46991 50560 3568 Домашний персонал 37186 40646 3460 Безопасность 52840 55710 2870

При этом есть ряд профсфер, где работодатели, наоборот, снизили предлагаемые зарплаты в вакансиях. Меньше всего повезло соискателям из сферы маркетинга (-10600 рублей с начала года). Есть сокращение дохода в вакансиях для представителей сферы «Административный персонал» (-9200 рублей в апреле по сравнению с январем), а также в вакансиях для специалистов автомобильного бизнеса (-3700 рублей).