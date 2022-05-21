День защиты от безработицы: работодатели из каких сфер активней всего ищут новых сотрудников и поднимают зарплату
В преддверии Дня защиты от безработицы, который отмечается в России 21 мая, начиная с 1992 года, эксперты hh.ru узнали, в каких сферах Мурманской области местным соискателям проще всего найти работу, а также сколько готовы платить работодатели самым востребованным специалистам.
Каких специалистов чаще всего ищут работодатели?
Сравнительный анализ вакансий и работодательского спроса показывает, что в топ-10 сфер с наиболее высоким спросом на специалистов в Мурманской области вошла сфера «Продажи» (34% вакансий от общего числа работных предложений за месяц). На втором месте по востребованности у работодателей Мурманской области строители (20%). На третьем месте по востребованности и спросу – начинающие специалисты и студенты (20% вакансий). Также в пятёрку востребованных профессий входят представители рабочей сферы (19%) и сферы транспорта (12% вакансий за месяц).
Кроме того, за месяц в Мурманской области на 64% вырос спрос на специалистов сферы образования (наглядно на диаграмме).
В каких сферах зарплата выросла сильнее всего с начала года?
По сравнению с началом текущего года сильнее всего средние предлагаемые зарплаты выросли в вакансиях для госслужащих более чем на 7000 рублей. На втором месте по приросту зарплат в Мурманской области стоит сфера «Консультирование» (прирост более чем на 6700 рублей). На третьем месте по росту дохода спортивная сфера– работодатели повысили предложения более чем на 6000 рублей. Также в топ-10 по максимальному росту зарплат с начала года вошли сфера «Высший менеджмент», ИТ-сфера, страхование (подробнее в таблице).
|
Топ-10 сфер с наибольшим ростом медианных предлагаемых зарплат,
Мурманская область, 2022 год, в руб.
|
|
январь
|
апрель
|
прирост
|
|
Государственная служба, некоммерческие организации
|
47222
|
54358
|
7136
|
|
Консультирование
|
58070
|
64818
|
6748
|
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
39468
|
45571
|
6103
|
|
Высший менеджмент
|
66752
|
72762
|
6009
|
|
Информационные технологии, интернет, телеком
|
52296
|
57181
|
4884
|
|
Страхование
|
40667
|
45000
|
4333
|
|
Инсталляция и сервис
|
52478
|
56093
|
3615
|
|
Продажи
|
46991
|
50560
|
3568
|
|
Домашний персонал
|
37186
|
40646
|
3460
|
|
Безопасность
|
52840
|
55710
|
2870
|
При этом есть ряд профсфер, где работодатели, наоборот, снизили предлагаемые зарплаты в вакансиях. Меньше всего повезло соискателям из сферы маркетинга (-10600 рублей с начала года). Есть сокращение дохода в вакансиях для представителей сферы «Административный персонал» (-9200 рублей в апреле по сравнению с январем), а также в вакансиях для специалистов автомобильного бизнеса (-3700 рублей).