День защиты от безработицы: работодатели из каких сфер активней всего ищут новых сотрудников и поднимают зарплату в Мурманской области
В преддверии Дня защиты от безработицы, который отмечается в России с 1992 года 21 мая, эксперты hh.ru узнали, работодатели из каких отраслей и сфер рынка труда Мурманской области больше всего заинтересованы в новых работниках, где проще всего найти работу, а также сколько могут заработать самые востребованные специалисты.
Каких специалистов чаще всего ищут работодатели?
Сравнительный анализ вакансий и работодательского спроса показывает, что в топ сфер с наиболее высоким спросом на специалистов в Мурманской области за последний месяц вошли сфера «Продажи, обслуживание клиентов» (23% вакансий от общего числа работных предложений за месяц). На втором месте по востребованности у работодателей региона специалисты из области «Рабочий персонал» (21% или каждая четвертая вакансия города приходится на эту сферу). На третьем месте по востребованности и спросу – производство и сервисное обслуживание (по 16% в каждой профсфере).
Также в пятерку востребованных профессий входят розничная торговля (16%), строительство и недвижимость (15%), транспорт и логистика (12%).
Кроме того, за месяц в Мурманской области достаточно высокий спрос держится на домашний персонал и врачей (по 8% вакансий), а также работников сферы туризма (4% вакансий).
В каких сферах зарплата выросла сильнее всего за месяц?
По сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего средние предлагаемые зарплаты выросли в вакансиях для работников сферы рекламы почти на 8000 рублей. На втором месте по приросту зарплат в Мурманской области оказалась сфера «Сельское хозяйство» (прирост более чем на 6000 рублей). На третьем месте по росту дохода сфера продаж и обслуживания клиентов – работодатели повысили зарплаты в вакансиях почти на 5600 рублей. Также в топ-10 по максимальному росту зарплат за месяц вошли сфера добычи сырья, науки и образования, искусства, финансов и административного персонала (подробнее в таблице ниже).
При этом есть ряд профсфер, где работодатели, наоборот, снизили предлагаемые зарплаты в вакансиях. Меньше всего повезло соискателям из сферы «Транспорт, логистика, перевозки» (-4280 рублей за месяц). Есть сокращение дохода в вакансиях для домашнего персонала (-4146 рублей в апреле по сравнению с мартом), а также в вакансиях для рабочего персонала (- 2851₽) и врачей (- 1437₽).
|
Топ сфер с наибольшим ростом медианных предлагаемых зарплат,
Мурманская область, 2023 год, в руб.
|
Профсфера
|
апрель
|
март
|
прирост
|
Маркетинг, реклама, PR
|
57 127₽
|
49 193₽
|
7 934₽
|
Сельское хозяйство
|
75 287₽
|
69 208₽
|
6 080₽
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
78 301₽
|
72 733₽
|
5 568₽
|
Добыча сырья
|
72 688₽
|
69 200₽
|
3 489₽
|
Наука, образование
|
47 404₽
|
44 066₽
|
3 338₽
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
50 494₽
|
47 172₽
|
3 322₽
|
Финансы, бухгалтерия
|
55 491₽
|
52 287₽
|
3 205₽
|
Административный персонал
|
47 920₽
|
44 909₽
|
3 010₽
|
Строительство, недвижимость
|
62 459₽
|
59 571₽
|
2 888₽
|
Розничная торговля
|
46 346₽
|
43 480₽
|
2 866₽
|
Производство, сервисное обслуживание
|
63 827₽
|
62 277₽
|
1 550₽
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
39 268₽
|
38 701₽
|
568₽
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
43 790₽
|
43 375₽
|
415₽
|
Закупки
|
70 007₽
|
70 080₽
|
- 73₽
|
Автомобильный бизнес
|
85 571₽
|
86 072₽
|
- 501₽
|
Управление персоналом, тренинги
|
73 722₽
|
74 984₽
|
- 1 262₽
|
Страхование
|
37 368₽
|
38 798₽
|
- 1 430₽
|
Медицина, фармацевтика
|
85 291₽
|
86 729₽
|
- 1 437₽
|
Рабочий персонал
|
62 482₽
|
65 333₽
|
- 2 851₽
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
65 223₽
|
69 369₽
|
- 4 146₽
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
62 775₽
|
67 056₽
|
- 4 280₽