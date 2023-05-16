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Мурманская область. Арктика (16+)16.05.23 12:00

День защиты от безработицы: работодатели из каких сфер активней всего ищут новых сотрудников и поднимают зарплату в Мурманской области

В преддверии Дня защиты от безработицы, который отмечается в России с 1992 года 21 мая, эксперты hh.ru узнали, работодатели из каких отраслей и сфер рынка труда Мурманской области больше всего заинтересованы в новых работниках, где проще всего найти работу, а также сколько могут заработать самые востребованные специалисты.

Каких специалистов чаще всего ищут работодатели?

Сравнительный анализ вакансий и работодательского спроса показывает, что в топ сфер с наиболее высоким спросом на специалистов в Мурманской области за последний месяц вошли сфера «Продажи, обслуживание клиентов» (23% вакансий от общего числа работных предложений за месяц). На втором месте по востребованности у работодателей региона специалисты из области «Рабочий персонал» (21% или каждая четвертая вакансия города приходится на эту сферу). На третьем месте по востребованности и спросу – производство и сервисное обслуживание (по 16% в каждой профсфере).

Также в пятерку востребованных профессий входят розничная торговля (16%), строительство и недвижимость (15%), транспорт и логистика (12%).

Кроме того, за месяц в Мурманской области достаточно высокий спрос держится на домашний персонал и врачей (по 8% вакансий), а также работников сферы туризма (4% вакансий).  

В каких сферах зарплата выросла сильнее всего за месяц?

По сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего средние предлагаемые зарплаты выросли в вакансиях для работников сферы рекламы почти на 8000 рублей. На втором месте по приросту зарплат в Мурманской области оказалась сфера «Сельское хозяйство» (прирост более чем на 6000 рублей). На третьем месте по росту дохода сфера продаж и обслуживания клиентов – работодатели повысили зарплаты в вакансиях почти на 5600 рублей. Также в топ-10 по максимальному росту зарплат за месяц вошли сфера добычи сырья, науки и образования, искусства, финансов и административного персонала (подробнее в таблице ниже).

При этом есть ряд профсфер, где работодатели, наоборот, снизили предлагаемые зарплаты в вакансиях. Меньше всего повезло соискателям из сферы «Транспорт, логистика, перевозки» (-4280 рублей за месяц). Есть сокращение дохода в вакансиях для домашнего персонала (-4146 рублей в апреле по сравнению с мартом), а также в вакансиях для рабочего персонала (- 2851₽) и врачей (- 1437₽).

 

Топ сфер с наибольшим ростом медианных предлагаемых зарплат,

Мурманская область, 2023 год, в руб.

Профсфера

апрель

март

прирост

Маркетинг, реклама, PR

57 127₽

49 193₽

7 934₽

Сельское хозяйство

75 287₽

69 208₽

6 080₽

Продажи, обслуживание клиентов

78 301₽

72 733₽

5 568₽

Добыча сырья

72 688₽

69 200₽

3 489₽

Наука, образование

47 404₽

44 066₽

3 338₽

Искусство, развлечения, массмедиа

50 494₽

47 172₽

3 322₽

Финансы, бухгалтерия

55 491₽

52 287₽

3 205₽

Административный персонал

47 920₽

44 909₽

3 010₽

Строительство, недвижимость

62 459₽

59 571₽

2 888₽

Розничная торговля

46 346₽

43 480₽

2 866₽

Производство, сервисное обслуживание

63 827₽

62 277₽

1 550₽

Туризм, гостиницы, рестораны

39 268₽

38 701₽

568₽

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

43 790₽

43 375₽

415₽

Закупки

70 007₽

70 080₽

- 73₽

Автомобильный бизнес

85 571₽

86 072₽

- 501₽

Управление персоналом, тренинги

73 722₽

74 984₽

- 1 262₽

Страхование

37 368₽

38 798₽

- 1 430₽

Медицина, фармацевтика

85 291₽

86 729₽

- 1 437₽

Рабочий персонал

62 482₽

65 333₽

- 2 851₽

Домашний, обслуживающий персонал

65 223₽

69 369₽

- 4 146₽

Транспорт, логистика, перевозки

62 775₽

67 056₽

- 4 280₽

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