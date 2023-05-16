День защиты от безработицы: работодатели из каких сфер активней всего ищут новых сотрудников и поднимают зарплату в Мурманской области

В преддверии Дня защиты от безработицы, который отмечается в России с 1992 года 21 мая, эксперты hh.ru узнали, работодатели из каких отраслей и сфер рынка труда Мурманской области больше всего заинтересованы в новых работниках, где проще всего найти работу, а также сколько могут заработать самые востребованные специалисты.

Каких специалистов чаще всего ищут работодатели?

Сравнительный анализ вакансий и работодательского спроса показывает, что в топ сфер с наиболее высоким спросом на специалистов в Мурманской области за последний месяц вошли сфера «Продажи, обслуживание клиентов» (23% вакансий от общего числа работных предложений за месяц). На втором месте по востребованности у работодателей региона специалисты из области «Рабочий персонал» (21% или каждая четвертая вакансия города приходится на эту сферу). На третьем месте по востребованности и спросу – производство и сервисное обслуживание (по 16% в каждой профсфере).

Также в пятерку востребованных профессий входят розничная торговля (16%), строительство и недвижимость (15%), транспорт и логистика (12%).

Кроме того, за месяц в Мурманской области достаточно высокий спрос держится на домашний персонал и врачей (по 8% вакансий), а также работников сферы туризма (4% вакансий).

В каких сферах зарплата выросла сильнее всего за месяц?

По сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего средние предлагаемые зарплаты выросли в вакансиях для работников сферы рекламы почти на 8000 рублей. На втором месте по приросту зарплат в Мурманской области оказалась сфера «Сельское хозяйство» (прирост более чем на 6000 рублей). На третьем месте по росту дохода сфера продаж и обслуживания клиентов – работодатели повысили зарплаты в вакансиях почти на 5600 рублей. Также в топ-10 по максимальному росту зарплат за месяц вошли сфера добычи сырья, науки и образования, искусства, финансов и административного персонала (подробнее в таблице ниже).

При этом есть ряд профсфер, где работодатели, наоборот, снизили предлагаемые зарплаты в вакансиях. Меньше всего повезло соискателям из сферы «Транспорт, логистика, перевозки» (-4280 рублей за месяц). Есть сокращение дохода в вакансиях для домашнего персонала (-4146 рублей в апреле по сравнению с мартом), а также в вакансиях для рабочего персонала (- 2851₽) и врачей (- 1437₽).