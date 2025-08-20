День знаний начинается с побед: школьники Мурманской области могут получить призы от «Другого Дела» за участие в квизах и викторинах

Ко Дню знаний проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» запускает спецпроект с образовательными тестами, квизами, играми и викторинами, которые помогут школьникам и студентам Мурманской области подготовиться к новому учебному году и получить за это призы. Новые задания в сервисе будут появляться ежедневно до 15 сентября, а принять участие в спецпроекте сможет любой желающий.

Проект нацелен помочь учащимся плавно перейти из каникул в учебный год и адаптироваться до начала занятий. «Другое Дело» запускает в сервисе образовательные тесты, которые помогут чувствовать себя в учебном тонусе. Благодаря тематическим заданиям, школьники Мурманской области узнают больше о том, как подготовиться к экзаменам и спланировать подготовку к ЕГЭ и ОГЭ, получат рекомендации по выбору профессии, научатся писать эссе для участия в розыгрыше гранта, решат ребусы про города России и даже узнают «Какой ты шедевр Эрмитажа?».

За выполнение развлекательных и образовательных заданий и игр в рамках спецпроекта можно получить призы, среди которых обложки на студенческий билет, экологичные термокружки, футболки, худи. Кроме того, принять участие в розыгрыше суперпризов: техники и полезного мерча от организаторов.

«Квалифицированные специалисты нужны везде – от науки до культуры, а качественное образование помогает молодым людям адаптироваться к переменам, создавать свое будущее и продвигать нашу страну вперед. Вместе с одним из проектов президентской платформы «Другое Дело» запустили цифровой спецпроект ко Дню знаний, где школьники и студенты в игровой форме смогут постепенно влиться в новый учебный год. С помощью квизов и викторин ребята освежат знания после каникул, узнают, как подготовиться к экзаменам и получить грант на развитие своей инициативы. Желаю всем учащимся получить удовольствие от новых знаний и успехов в предстоящем учебном году!» – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Свои задания и призы ко Дню знаний предложили проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей»: «Профразвитие», «Флагманы образования», «Моя профессия – ИТ», Всероссийский студенческий проект «Твой Ход», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодежь), Федеральное агентство по делам молодёжи («Росмолодёжь»), Всероссийское сообщество детей и молодёжи «Движение Первых», Российские студенческие отряды, программа «Пушкинская карта», портал «Научно-образовательная политика» и ведущие онлайн-школы страны.

В спецпроекте ко Дню знаний массу пользы найдут для себя и школьники, и студенты вузов и ссузов, и даже взрослые. Отдельное внимание будет уделено взрослым – тем, кто хочет освоить новый навык или познакомиться с профессиями, тем, кто выбирает направление для личного или профессионального развития в IT, промышленности, культуре или других сферах.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, специальный проект «Другого Дела» помогает поддержать достижения школьников, студентов и уже сформировавшихся специалистов на выбранном профессиональном пути, а также подчеркнуть важность образования для всех категорий граждан.