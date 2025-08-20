Состоялось финальное заседание Совета депутатов шестого созыва ЗАТО г. СевероморскМурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.08.25 13:00

День знаний начинается с побед: школьники Мурманской области могут получить призы от «Другого Дела» за участие в квизах и викторинах

Ко Дню знаний проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» запускает спецпроект с образовательными тестами, квизами, играми и викторинами, которые помогут школьникам и студентам Мурманской области подготовиться к новому учебному году и получить за это призы. Новые задания в сервисе будут появляться ежедневно до 15 сентября, а принять участие в спецпроекте сможет любой желающий.

Проект нацелен помочь учащимся плавно перейти из каникул в учебный год и адаптироваться до начала занятий. «Другое Дело» запускает в сервисе образовательные тесты, которые помогут чувствовать себя в учебном тонусе. Благодаря тематическим заданиям, школьники Мурманской области узнают больше о том, как подготовиться к экзаменам и спланировать подготовку к ЕГЭ и ОГЭ, получат рекомендации по выбору профессии, научатся писать эссе для участия в розыгрыше гранта, решат ребусы про города России и даже узнают «Какой ты шедевр Эрмитажа?».

За выполнение развлекательных и образовательных заданий и игр в рамках спецпроекта можно получить призы, среди которых обложки на студенческий билет, экологичные термокружки, футболки, худи. Кроме того, принять участие в розыгрыше суперпризов: техники и полезного мерча от организаторов.

«Квалифицированные специалисты нужны везде – от науки до культуры, а качественное образование помогает молодым людям адаптироваться к переменам, создавать свое будущее и продвигать нашу страну вперед. Вместе с одним из проектов президентской платформы «Другое Дело» запустили цифровой спецпроект ко Дню знаний, где школьники и студенты в игровой форме смогут постепенно влиться в новый учебный год. С помощью квизов и викторин ребята освежат знания после каникул, узнают, как подготовиться к экзаменам и получить грант на развитие своей инициативы. Желаю всем учащимся получить удовольствие от новых знаний и успехов в предстоящем учебном году!» – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Свои задания и призы ко Дню знаний предложили проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей»: «Профразвитие», «Флагманы образования», «Моя профессия – ИТ», Всероссийский студенческий проект «Твой Ход», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодежь), Федеральное агентство по делам молодёжи («Росмолодёжь»), Всероссийское сообщество детей и молодёжи «Движение Первых», Российские студенческие отряды, программа «Пушкинская карта», портал «Научно-образовательная политика» и ведущие онлайн-школы страны.

В спецпроекте ко Дню знаний массу пользы найдут для себя и школьники, и студенты вузов и ссузов, и даже взрослые. Отдельное внимание будет уделено взрослым – тем, кто хочет освоить новый навык или познакомиться с профессиями, тем, кто выбирает направление для личного или профессионального развития в IT, промышленности, культуре или других сферах.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, специальный проект «Другого Дела» помогает поддержать достижения школьников, студентов и уже сформировавшихся специалистов на выбранном профессиональном пути, а также подчеркнуть важность образования для всех категорий граждан.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в июле текущего года месячный прирост цен с исключением сезонности составил 8,5%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 24 копейки, евро теряет 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»