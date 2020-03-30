Денежные доходы северян растут, увеличиваются и потребительские расходы

Как сообщает Мурманскстат, в 2019 году объём денежных доходов населения сложился в размере 387084,8 млн рублей и увеличился на 3,4% по сравнению с 2018 годом. Потребительские расходы населения в 2019 году составили 288783,1 млн рублей и увеличились на 4,4% по сравнению с 2018 годом

Реальные денежные доходы, по оценке ведомства, в IV квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года увеличились на 2,8%, в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизились на 1,3%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в IV квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года увеличились на 2,4%, в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизились на 2,0%.