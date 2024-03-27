«Денежный крючок»: стало известно, у кого в Мурманской области зарплаты выросли сильнее всего

Исследование hh.ru показывает, что на данный момент бизнес готов платить жителю региона на уровне 62 тысяч рублей. По сравнению с весной прошлого года зарплатные предложения работодателей выросли сразу на 16 тысяч рублей.

Эксперты hh.ru провели анализ 5 тысяч вакансий, размещённых местными работодателями за последние 30 дней и выяснили, специалистам каких профессий повезло больше всего с зарплатной за последний месяц.

Исследование hh.ru показывает, что на данный момент бизнес готов платить жителю региона на уровне 62 тысяч рублей. По сравнению с весной прошлого года зарплатные предложения работодателей выросли сразу на 16 тысяч рублей.

Сильнее всего бизнес увеличил зарплату в вакансиях для работников добывающей отрасли – сразу на 35 тысяч рублей (до 111 тысяч). На втором месте по динамике зарплат оказалась сфера сельского хозяйства (прирост за год на 32 тысячи - до 103 тысяч рублей). На третьем месте по скорости роста зарплат сфера домашнего и обслуживающего персонала (прирост на 31 тысячу рублей - до 73 тысяч).

Увеличились зарплатные предложения и в наиболее дефицитных по кадрам отраслях. Так, работодатели, ищущие кадры в автобизнесе, нарастили уровень дохода для таких специалистов сразу на 25 тысяч рублей, доведя среднюю зарплату работника автосферы в Мурманской области до почти 90 тысяч В остродефицитной медицинской сфере уровень зарплат в вакансиях достиг 60 тысяч (+9 тысяч рублей за год).

Между тем есть и сферы-аутсайдеры по динамике предлагаемых зарплат. Так, хуже всего ситуация обстоит в сфере безопасности, здесь компании даже снизили доход в вакансиях для новых работников на 3 тысячи рублей (до 58 тысяч).

В то же время минимальный прирост зарплаты у специалистов в науке и образовании: компании предлагают оплату труда на 13 тысяч выше прошлогодней. Несмотря на повышение, сфера образования и науки в Мурманской области оказалась одной из самых низкодоходных весной этого года, последнее место по уровню зарплат в регионе занимает сфера общепита и туризма (49,7 тысячи).

При этом, по данным сервиса hh.ru «Банк данных зарплат», за первые три месяца 2024 года работодатели из регионов СЗФО уже начали пересмотр зарплат своих сотрудников. В частности, в январе пересмотр дохода сотрудников провели уже 27% компаний в СЗФО, в феврале ещё 6% и в марте - 16%. Средний размер пересмотра составляет +8% от текущего уровня дохода работников.

Статистика показывает, что отраслями-лидерами по частотности индексации зарплат в СЗФО в начале этого года стали ИТ-сфера, тяжёлое машиностроение, транспортный сектор, а также компании из лесопромышленной отрасли. Общий тренд поддержки работников, в частности, продолжает и лесопромышленная группа «Свеза», с апреля увеличивая заработную плату своих сотрудников в среднем на 12%. Также компания выделит средства на выплату годовой премии.

«До конца марта 2024 года сотрудникам будет выплачена годовая премия, а в начале апреля группа проведет ежегодный пересмотр заработной платы в среднем на 9%. Также компания выделит дополнительный фонд — до 3% на выравнивание уровня заработной платы относительно рынка по некоторым профессиям. Комплексный подход позволит увеличить доход работников «Свезы» в среднем на 12%», - отмечает Анатолий Фришман, генеральный директор компании «Свеза».

«Подобной динамики прироста зарплат не было за последние пять лет. Причём рост предлагаемых зарплат полностью коррелируют с падением активности соискателей на рынке и понижением их конкуренции за рабочие места.

Например, на протяжении всего 2021 года средняя предлагаемая зарплата в Мурманской области находилась на уровне 40 тысяч рублей. А уровень конкуренции укладывался в диапазон от 4 до 3 человек на одну вакансию. В 2022 году ситуация начала кардинально меняться: после февральских событий и ухода ряда компаний уровень конкуренции за рабочие места среди жителей начал расти, люди чаще выходили на рынок, и работодатели не торопились сильно повышать зарплату. Почти весь 2022 год бизнес предлагал доход на уровне 40 тысяч

Но уже в 2023 году на фоне продолжающейся релокации населения и малочисленного притока внешней эмигрантской силы работодатели стали ощущать всё более острый дефицит кадров, который раньше был симптоматичен для ряда отдельных профессий и отраслей. Теперь кадровый дефицит стал повсеместным. В 2023 году уровень конкуренции в Мурманской области упал с 4 до 2 человек на вакансию. Параллельно падению соискательской активности работодатели повышали зарплаты: с 45 тысяч в январе 2023 до 55 тысяч в декабре. На данный момент мы видим, что подобная стратегия «денежного крючка» будет сохраняться у компаний», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО (наглядно на диаграмме).

Динамика медианной предлагаемой зарплаты, Мурманская область, 2024 год: