Денежный сертификат подарили школьникам

Школьники из отделения помощи семьи и детям Апатитского центра социального обслуживания населения получили подарки от КФ АО «Апатит»: денежные сертификаты в один из детских магазинов.

«Кировский филиал АО «Апатит» ежегодно оказывает поддержку отделению помощи семьи и детям с ОВЗ и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, — рассказывает Ирина Шитова, главный специалист Управления по информационной политике КФ АО «Апатит». — Дарим подарки на Новый год, ко Дню защиты детей. В День знаний тоже не оставили ребят без внимания. Хочется порадовать детей не только канцелярскими товарами, но и развивающими играми, что позволит им учиться, играя».

Подарок стал для ребят приятной неожиданностью. Сертификат они реализуют в ближайшее время.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/531262/#&gid=1&pid=1