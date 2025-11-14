Деньгами нас манит Москва: лучшие вакансии ноября 2025 года
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 84000 вакансий в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске — и отобрал самые интересные предложения ноября. Не упустите шанс получить работу, о которой многие могут только мечтать!
В топе лучших предложений ноября — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, автосервисах, а также в здравоохранении и IT.
В Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону и Челябинске в топе лучших зарплатных предложений месяца — врачи.
Вакансии водителей на зарплату свыше 150000 рублей в месяц — в топе вакансий Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Челябинска.
Предложения для квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц в ноябре разместили работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска и Нижнего Новгорода.
В Москве в топ вошла вакансия руководителя отдела продаж, в Санкт-Петербурге — руководителя водолазных работ и водителя троллейбуса, в Воронеже — директора филиала, в Екатеринбурге — руководителя пищевого производства, в Нижнем Новгороде — ведущего специалиста SAP, в Перми — руководителя отдела по работе с персоналом, в Ростове-на-Дону — производителя работ.
Москва
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
от 300 000 рублей
|
2
|
от 300 000 рублей
|
3
|
от 276 000 рублей
|
4
|
от 250 000 рублей
|
5
|
от 250 000 рублей
|
6
|
от 250 000 рублей
|
7
|
от 250 000 рублей
|
8
|
250 000 рублей
|
9
|
250 000 рублей
|
10
|
230 000 — 300 000 рублей
Санкт-Петербург
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
от 300 000 рублей
|
2
|
300 000 рублей
|
3
|
218 000 рублей
|
4
|
200 000 — 250 000 рублей
|
5
|
от 200 000 рублей
|
6
|
180 300 — 230 400 рублей
|
7
|
180 000 — 190 000 рублей
|
8
|
от 180 000 рублей
|
9
|
от 180 000 рублей
|
10
|
170 000 рублей