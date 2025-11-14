Деньгами нас манит Москва: лучшие вакансии ноября 2025 года

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 84000 вакансий в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске — и отобрал самые интересные предложения ноября. Не упустите шанс получить работу, о которой многие могут только мечтать!

В топе лучших предложений ноября — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, автосервисах, а также в здравоохранении и IT.

В Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону и Челябинске в топе лучших зарплатных предложений месяца — врачи.

Вакансии водителей на зарплату свыше 150000 рублей в месяц — в топе вакансий Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Челябинска.

Предложения для квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц в ноябре разместили работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска и Нижнего Новгорода.

В Москве в топ вошла вакансия руководителя отдела продаж, в Санкт-Петербурге — руководителя водолазных работ и водителя троллейбуса, в Воронеже — директора филиала, в Екатеринбурге — руководителя пищевого производства, в Нижнем Новгороде — ведущего специалиста SAP, в Перми — руководителя отдела по работе с персоналом, в Ростове-на-Дону — производителя работ.

Москва



Санкт-Петербург