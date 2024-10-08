Деньги чаще ассоциируют со свободой те, кто зарабатывает больше

Для россиян старше 45 деньги — это необходимость, для молодёжи — свобода. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Для 43% россиян деньги — это в первую очередь необходимость. С этим чаще соглашаются россияне старше 45 лет (51%). Деньги — чаще всего необходимость и для тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц (52%).

Для 38% граждан деньги — это свобода. Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей, чаще говорят это (43%). Респонденты в возрасте до 34 лет также считают, что деньги дают свободу (43%). «Способ стать собой», — заявляют они.

Для 7% деньги — это цель, и этот вариант чаще выбирают женщины. Стоит отметить, что 16 лет назад такое представление о деньгах было в большей степени присуще мужчинам. Деньги — цель и для россиян 35—44 лет, об этом сообщил каждый одиннадцатый (9%).

Лишь 2% считают, что деньги — это средство помощи другим людям. Искушением деньги практически никто не считает (менее 1% опрошенных).

С годами деньги стали реже ассоциироваться у граждан с необходимостью (43% против 48% в 2008 году) и чуть чаще — с целью (7% против 4% в 2008 году).

Время проведения опроса: 30 сентября — 3 октября 2024 года.