Деньги, цветы, корпоративные скидки: как поздравляют сотрудников в российских компаниях с днём рождения

За последние два года рабочие коллективы стали чаще дарить подарки сотрудникам в честь дня рождения и организовывать праздничные угощения. При этом работодатели стали реже поздравлять именинников. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных граждан и представители 1000 компаний из всех округов страны.

В 7 из 10 компаний (68%) существует традиция поздравлять сотрудников с днём рождения. Каждый третий работодатель преподносит подарок или букет, а 28% — денежные средства. В каждой пятой компании принято поздравлять именинников на корпоративном сайте. 7% организаций предоставляют своим сотрудникам возможность уйти с работы пораньше или получить выходной в этот день. 6% дарят сертификаты и скидки на продукцию компании.

По сравнению с 2023 годом, число компаний, поздравляющих персонал с днём рождения, стало меньше: 68% сейчас и 74% два года назад.

О том, что в их организации принято дарить подарки от коллектива, рассказали 68% россиян. Готовят угощения для коллег – 78%. При этом традиция скидываться на подарки не нравится 17% опрошенным, а организовывать фуршет – 25%.

Женщины чаще мужчин одобряют обе традиции: 58% нравится дарить подарки (против 45% среди мужчин), а 60% — угощать коллег (против 47%).

За последние два года количество коллективов, где практикуется дарить подарки коллегам-именинникам и заказывать угощения, стало больше (+7 и +9 процентных пунктов соответственно).

Время проведения опроса: 26 февраля — 20 марта 2025 года.