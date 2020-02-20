Деньги есть - в Коле будут строить спорткомплекс с плавательным бассейном

Распоряжением правительства Российской Федерации от 15.02.2020 № 297-р Мурманской области распределена субсидия в объёме 120,0 млн рублей на создание в 2020 году физкультурно-оздоровительного комплекса. Финансовые средства будут направлены на строительство «Быстровозводимого спортивного комплекса с плавательным бассейном в г. Коле».

Проект получил положительное заключение Государственной экспертизы и готов к реализации. Объект будет расположен на земельном участке рядом с Физкультурно-оздоровительным комплексом на проспекте Защитников Заполярья, 3/1.