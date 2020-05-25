Деньги хлынули в народ

Почти 30 миллионов выплатили безработным в Мурманской области.

На единовременную региональную доплату в период пандемии имеют право 2000 северян, из них 1960 человек поддержку уже получили.

В регионе реализуется мера социальной поддержки людям, потерявшим работу в период пандемии. Как сообщает мурманский оперативный штаб, такие граждане получают единовременную региональную доплату.

Сегодня на оперативном совещании с губернатором Андреем Чибисом озвучено, что в Мурманской области произведено 2554 выплаты, единовременную доплату до северного МРОТ 27899 рублей получили 1960 безработных. В нашем регионе эта мера поддержки продлена до 31 мая.