Мурманская область. Арктика (16+)25.05.20 13:24
Деньги хлынули в народ
Почти 30 миллионов выплатили безработным в Мурманской области.
На единовременную региональную доплату в период пандемии имеют право 2000 северян, из них 1960 человек поддержку уже получили.
В регионе реализуется мера социальной поддержки людям, потерявшим работу в период пандемии. Как сообщает мурманский оперативный штаб, такие граждане получают единовременную региональную доплату.
Сегодня на оперативном совещании с губернатором Андреем Чибисом озвучено, что в Мурманской области произведено 2554 выплаты, единовременную доплату до северного МРОТ 27899 рублей получили 1960 безработных. В нашем регионе эта мера поддержки продлена до 31 мая.
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