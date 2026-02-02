Эхо аварии на ЛЭП: традиционные выездные встречи мурманчан с руководителями управлений административных округов были приостановлены, но продолжатся на текущей неделеТагил рулит, или В Апатитах прошёл ежегодный шоу-конкурс «Бешеная пила»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.02.26 14:00

Деньги, карьера или призвание — ради чего работают россияне?

О работе как призвании чаще говорят женщины, как карьере — мужчины. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В трудовых установках россиян доминирует прагматизм: для большинства работа — это, в первую очередь, источник дохода (55% голосов опрошенных). Ради карьерного роста трудятся 28% респондентов, причём сейчас амбициозных сотрудников стало больше, чем было 2 года назад (21% в 2024). Для 13% работа — это прежде всего призвание и удовольствие от процесса. 4% затруднились с ответом.

Источником дохода свою нынешнюю работу назвали почти равное количество мужчин и женщин (55 и 56% соответственно). О карьерных амбициях же чаще рассказывали мужчины (34% против 22% среди россиянок). В свою очередь, женщины чаще рассматривают работу как призвание (17% против 8% среди мужчин).

Возрастные различия в отношении к работе наиболее контрастны. Для молодёжи до 35 лет карьерные перспективы (43%) почти так же важны, как и доход (46%), о призвании думает только каждый одиннадцатый (9%). Среди респондентов старше 45 лет количество ориентированных на доход и призвание респондентов максимально (69 и 19%), тогда как карьерные мотивы играют минимальную роль (8%).

Среди россиян со средним профессиональным образованием больше ориентированных на зарплату (68% против 62% среди обладателей высшего). Люди, закончившие вузы, чаще называют свою работу призванием (23% против 16% среди выпускников средних профучреждений).

Россияне с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц чаще демонстрируют прагматичное отношение к своим обязанностям и реже считают работу призванием (63 и 9% соответственно) по сравнению с зарабатывающими до 80 тысяч (51 и 19%).

Время проведения опроса: 26—28 января 2026 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зри в Северный полюс, или Гренландия становится козырной картой США
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в последний месяц 2025 года в лидеры по росту цен в Мурманской области вышли овощи, перевязочные материалы и услуги гостиниц-PRO Валюту (16+)Доллар США дорожает к фунту стерлингов и иене, стабилен в паре с евро-PRO Энергетику (18+)Эхо аварии на ЛЭП: будет сформирован план дополнительных мероприятий по модернизации инфраструктуры электросетей за счёт инвестиций компании «Россеть Северо-Запад»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»