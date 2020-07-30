Деньги компании пошли на первоочередные добрые дела

В июне 2020 года между АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» и администрацией Кировска было заключено соглашение о социально-экономическом партнерстве, взаимодействии и сотрудничестве, в рамках которого «СЗФК» перечислит в бюджет города 130 млн рублей.

Благодаря выделенным средствам администрация Кировска вводит дополнительный автобусный рейс в вечернее время для пассажирских перевозок из Кировска в нп. Коашва. Автобус с 27 июля регулярно будет отправляться с конечной станции города в 18.00.

Также часть средств пошла на проведение мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению в образовательных учреждениях нп. Коашва. Так, уже проведена реконструкция приборов учёта тепловой энергии в МБДОУ «Детский сад № 30» и МБОУ «СОШ № 10». Помимо этого, в десятой школе произведена реконструкция автоматизированного теплового пункта с модернизацией теплообменного оборудования.

В коллективе детского сада нп. Коашва прошло обслуживание технического состояния чаши плавательного бассейна. Составлена проектно-сметная документация на ремонт бассейна, сообщает пресс-служба АО «СЗФК».