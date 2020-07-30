В Мурманской области 5 августа пройдёт проверка систем оповещения«Хибины для всех» - проект от Мурманской области прошёл в финал конкурса по развитию экотуризма в России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)30.07.20 10:45

Деньги компании пошли на первоочередные добрые дела

В июне 2020 года между АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» и администрацией Кировска было заключено соглашение о социально-экономическом партнерстве, взаимодействии и сотрудничестве, в рамках которого «СЗФК» перечислит в бюджет города 130 млн рублей.

Благодаря выделенным средствам администрация Кировска вводит дополнительный автобусный рейс в вечернее время для пассажирских перевозок из Кировска в нп. Коашва. Автобус с 27 июля регулярно будет отправляться с конечной станции города в 18.00.

Также часть средств пошла на проведение мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению в образовательных учреждениях нп. Коашва. Так, уже проведена реконструкция приборов учёта тепловой энергии в МБДОУ «Детский сад № 30» и МБОУ «СОШ № 10». Помимо этого, в десятой школе произведена реконструкция автоматизированного теплового пункта с модернизацией теплообменного оборудования.

В коллективе детского сада нп. Коашва прошло обслуживание технического состояния чаши плавательного бассейна. Составлена проектно-сметная документация на ремонт бассейна, сообщает пресс-служба АО «СЗФК».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Целевой показатель грузооборота по Севморпути становится призрачным
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Илья
28.07.20 15:55
А где такую справку получают?
Комментарий к новости:В санаториях и домах отдыха отдыхающих ждут со справкой об эпидокружении
Varsin
28.07.20 08:57
Очередная блажь богатых россиян и губернатора, который хочет попиариться.
Комментарий к новости:Мурманская область должна стать центром арктического туризма и создания необходимой инфраструктуры для отдыха на воде
Д.О. Вернер
26.07.20 12:48
Опять не поздравили ветеранов бывшего завода связи ВМФ...
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом в преддверии Дня ВМФ поздравил ветеранов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:30«Знахарки». Документальный цикл (12+)16:15«В Мире Звезд». Документальный цикл (12+)17:00«Бабий бунт, или Война в Новоселково». Художественный сериал, 7 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Оптовики поднимают цены на бензин, на региональных АЗС изменений не зафиксировано-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,3 рубля, доллар укрепился на 1,1 рубля-PRO Энергетику (18+)Гарантирующий поставщик электроэнергии выбивает долги с потребителей, нарушая законодательство-PRO ЖКХ (18+)Жителям Африканды вернули горячую воду только через суд-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Пять дней для работы над ошибками – жёсткие поправки правительства РФ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.07.20: Учёные прогнозируют вторую волну заражений коронавирусом осенью. Как вы относитесь к тому, что власти страны повторно введут режим ограничений?Проголосовало: 219 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика