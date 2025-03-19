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Мурманская область. Арктика (16+)19.03.25 11:00

Деньги нужны для строительства атомных ледоколов и на развитие судоремонта в Арктике и на Дальнем Востоке

ОСК совместно с судовладельцами и судостроителями обсудила основные вызовы, связанные с острой нехваткой судоремонтных мощностей в стране, и пути их преодоления на круглом столе «Развитие судоремонта в РФ». Мероприятие прошло на площадке Российской палаты судоходства.

Спикеры ОСК рассказали о текущем состоянии рынка судоремонта, в том числе в Арктике и на Дальнем Востоке, представили текущие возможности и перспективы развития судоремонта в корпорации, а также выявили актуальные проблемы отрасли.

«Помимо того, что ОСК обладает собственными сервисными мощностями, мы готовы рассмотреть расширение своих возможностей для судовладельцев. Мы хотим не просто строить суда и отпускать их в свободное плавание, но и быть на всём их жизненном и эксплуатационном цикле», — рассказал заместитель генерального директора ОСК по гражданскому судостроению Кирилл Торопов.

Согласно данным Востокгосплана, в настоящее время на территории страны ремонтируется около 30% судов. Для увеличения этой доли необходима реализация масштабных проектов по строительству и развитию новых доков и судоремонтных мощностей. По предварительной оценке, для этих целей в Арктическом и Дальневосточном регионах потребуется около 153 млрд рублей инвестиций. В результате к 2035 году количество ремонтов, которое возможно провести в год, должно вырасти в несколько раз – до 430, а число доков – с 14 до 36.

По итогам круглого стола ОСК выдвинула несколько инициатив: сформировать рабочую группу по развитию судоремонта, консолидировать перспективную потребность крупнотоннажных морских судов в судоремонте, а также определить методологию расчёта потребности в судоремонте и запасных частях.

Потребуются дополнительные финансы и для строительства атомных ледоколов. Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, отвечая на вопрос журналиста ТАСС.

«Стоимость, действительно, увеличилась», — сказал гендиректор Госкорпорации «Росатом». При этом глава «Росатома» не уточнил, о какой сумме идёт речь, и не ответил на вопрос о причинах.

«Все цифры, связанные со стоимостью, являются предметом государственного контракта. Точка», — добавил Алексей Лихачев.

В настоящее время на Балтийском заводе ОСК по заказу ФГУП «Атомфлот» строятся два атомных ледокола проекта 22220 — четвёртый и пятый серийные ледоколы «Чукотка» и «Ленинград». В конце года ожидается закладка шестого ледокола этого проекта — «Сталинград».

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