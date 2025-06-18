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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.25 09:45

Деньги «переехали» на 2027 год: губернатор принял участие в заседании совета при полномочном представителе Президента РФ в СЗФО

Вчера, 17 июня, губернатор Мурманской области Андрей Чибис в режиме ВКС принял участие в заседании совета при полномочном представителе Президента РФ в СЗФО, которое провёл Александр Гуцан.

На заседании обсуждали ход реализации новых национальных проектов.

«В целом по СЗФО установленные показатели по всем национальным проектам на 1 июня 2025 года исполнены на 96,9 процента, это очень неплохой результат, четвёртое место среди федеральных округов», — привёл данные Александр Гуцан и поручил главам регионов не сбавляя темпов активно продолжать работу по выполнению мероприятий, предусмотренных нацпроектами.

Отдельное внимание участники заседания уделили рассмотрению проблемных вопросов, возникающих у регионов. Губернатор Андрей Чибис выступил с докладом, в котором речь шла о донастройке ряда механизмов субсидирования в рамках нацпроектов. Ключевая системная проблема — недостаточное федеральное финансирование при сохранении прежних требований. Регионы вынуждены компенсировать расходы из своих бюджетов, но их возможности ограничены, особенно в условиях санкционного давления. Это создаёт дисбаланс в исполнении обязательств.

Также глава региона акцентировал внимание на необходимость дополнительного финансирования для завершения строительства железнодорожной инфраструктуры КРМТУ и ввода комплекса перегрузки угля «Лавна».

«Вы знаете, что президент дал старт работе порта «Лавна» в конце марта в рамках Международного арктического форума. Сейчас там продолжается достройка и строительство перегрузочной станции, линии передач подстанции, для того чтобы в полной мере обеспечить 45 млн тонн провозной способности по железной дороге. Это принципиально важно для того, чтобы развивать наш город. Но деньги для выполнения этой работы в последний момент согласования с 2025 года «переехали» на 2027 год», — рассказал губернатор.

Александр Гуцан отметил, что строительство Мурманского транспортного узла, а также газификация имеют первоочередное значение для дальнейшего развития Мурманской области.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, по итогам заседания совета выработан ряд решений, направленных на безусловное исполнение поручений Президента Российской Федерации и реализацию национальных проектов на территории регионов Северо-Запада России.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548616/#&gid=1&pid=1

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