Деньги, присужденные судом гражданам, будут индексировать на уровень инфляции

Такой закон от 16 апреля 2022 года №98-ФЗ вступает в силу 27 апреля.

Документ, разработанный правительством, вносит изменения в статью 208 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Установлено, что для индексации следует использовать официальную статистическую информацию об индексе потребительских цен на товары и услуги.

Как сообщает www.pnp.ru, ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова отмечала, что новые нормы позволят гражданам компенсировать потери вследствие длительного неисполнения судебных решений. На необходимость принятия механизма индексации указал в прошлом году Верховный суд.

Раньше была возможность увеличить присужденные судом суммы на основании заявления должника или взыскателя, поданного в суд. Но часто суды отказывали удовлетворить такие требования, так как в законодательстве не были указаны критерии индексации.