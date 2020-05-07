Деньги россиян – несостоявшихся пассажиров могут скоро превратиться в ваучер

Правительство России может позволить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии. По данным газеты «Коммерсантъ», соответствующий законопроект уже разработали Минэкономразвития и другие ведомства, его поддержали комиссия по повышению устойчивости экономики во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым (исполняет обязанности премьер-министра на время болезни Михаила Мишустина), а также комиссия по законопроектной деятельности.

Законопроект предполагает, что компании получат право переводить эквивалент средств на личный счёт пассажира для покупки нового билета или выдавать ваучер на будущую поездку.

Отмечается, что особый формат может быть установлен по решению кабмина в случае введения режима повышенной готовности или ЧС. По данным издания, Госдума может рассмотреть законопроект уже в мае.

Как пишет газета, законопроект разработан в связи с критической ситуацией, в которой оказались перевозчики из-за карантинных мер.

В Минтрансе изданию подтвердили участие в разработке законопроекта. В свою очередь, в Минэкономразвития сообщили газете, что предложенные меры содержатся в проекте закона, разработанном с участием ряда ведомств, который внесен министерством в правительство.