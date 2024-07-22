Индексация пенсии коснётся около 65 тысяч работающих пенсионеров Мурманской областиЗарплаты металлургов в Мурманской области обогнали доход айтишников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.07.24 14:00

Деньги: средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 в первой декаде июля выросла до 16,57%

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учёта вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объём депозитов физлиц, в первой декаде июля 2024 года выросло до 16,57% с 16,09% в третьей декаде июня.

Как сообщает пресс-служба Центрального Банка РФ, банки уверенно продолжили повышать стоимость привлекаемых средств после превышения этой индикативной ставкой уровня ключевой ставки ЦБ РФ накануне назначенного на 26 июля заседания совета директоров регулятора, который рассмотрит вопрос о ключевой ставке.

ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 16,00% 18 декабря прошлого года, в течение следующих шести месяцев не менял её, ужесточая риторику своих заявлений после каждого заседания совета директоров и прогнозируя всё больший срок действия повышенной ставки.

Участники рынка ожидают новое повышение ключевой ставки, основываясь на данных экономической статистики.

Наибольшей среди всех категорий вкладов по срочности остаётся ставка депозитов на срок от полугода до года, она в третьей декаде выросла до 16,21% с 15,85% в третьей декаде июня, и единственная превзошла ключевую ставку.

Рост ставок остальных категорий вкладов пока позволил им только приблизиться к ключевой: средняя ставка для вкладов на срок до 90 дней - до 14,50% с 14,08%, от 91 до 180 дней - до 15,41% с 15,15%, на сроки более года - до 15,30% с 15,05%.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто нужен работодателям в 2024 году: опытные мидлы или массовые джуны?
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Давид Осипович
21.07.24 12:32
Теперь понятно почему Мурманск БЫВШАЯ рыбная столица, ведь теперь есть ДОННЫЕ ПОРОДЫ РЫБ...
Комментарий к новости:Судно проекта 03095 «Валентин Мантуров» прибыло в порт Мурманск для подготовки к промыслу
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
Комментарий к новости:Численность населения Мурманской области на 1 мая 2024 года уменьшилась на 1,1 тысячи северян
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
-Правовая консультация (18+)Эксперты рассказали, при каких температурах должен работать человек и что делать, если работодатель не обеспечивает комфорт на работе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире16:00«Документально-исторический цикл «Русь»». Познавательная программа (12+)16:30«Русский след». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Индексация пенсии коснётся около 65 тысяч работающих пенсионеров Мурманской области-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены повышаются, доллар США резко дешевеет в паре с иеной-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)В Октябрьском округе города Мурманска в 2024 году обновят более 1 км теплосети сети по улицам Полярные Зори и Буркова-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Совет Федерации одобрил закон о совершенствовании льгот для предпринимателей на Дальнем Востоке и в Арктике
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика