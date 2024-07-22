Деньги: средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 в первой декаде июля выросла до 16,57%

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учёта вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объём депозитов физлиц, в первой декаде июля 2024 года выросло до 16,57% с 16,09% в третьей декаде июня.

Как сообщает пресс-служба Центрального Банка РФ, банки уверенно продолжили повышать стоимость привлекаемых средств после превышения этой индикативной ставкой уровня ключевой ставки ЦБ РФ накануне назначенного на 26 июля заседания совета директоров регулятора, который рассмотрит вопрос о ключевой ставке.

ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 16,00% 18 декабря прошлого года, в течение следующих шести месяцев не менял её, ужесточая риторику своих заявлений после каждого заседания совета директоров и прогнозируя всё больший срок действия повышенной ставки.

Участники рынка ожидают новое повышение ключевой ставки, основываясь на данных экономической статистики.

Наибольшей среди всех категорий вкладов по срочности остаётся ставка депозитов на срок от полугода до года, она в третьей декаде выросла до 16,21% с 15,85% в третьей декаде июня, и единственная превзошла ключевую ставку.

Рост ставок остальных категорий вкладов пока позволил им только приблизиться к ключевой: средняя ставка для вкладов на срок до 90 дней - до 14,50% с 14,08%, от 91 до 180 дней - до 15,41% с 15,15%, на сроки более года - до 15,30% с 15,05%.