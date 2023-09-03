Денис Мантуров и Андрей Чибис посетили уникальный завод по производству подводного оптоволоконного кабеля

Заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Андрей Чибис с рабочим визитом 1 сентября посетили предприятие группы компаний «Перспективные технологии».

Они осмотрели уникальный завод по производству подводного оптоволоконного кабеля и кабелеукладочное судно «Яуза»: компания участвует в строительстве трансарктической подводной волоконно-оптической линии связи Мурманск – Владивосток протяжённостью более 12 тысяч км. Проект нацелен на развитие портовой инфраструктуры Северного морского пути и на формирование цифровой экосистемы региона.

Двумя судами по укладке кабеля уже проложен первый участок трассы от Териберки до населённого пункта Амдерма в Ненецком автономном округе. Весь кабель укладывается на морское дно с заглублением до 1,5 метра при помощи подводного плуга; при этом в проекте используется подводный кабель с двойной броней, вес которого может достигать 4 тонн на 1 км.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, производство состоит из 4 производственных линий по изготовлению кабеля, объёмы выпуска продукции в год – более 2000 км кабеля, объём отгрузки товаров в 2022 году составил более 8871,1 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru