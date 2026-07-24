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Мурманская область. Арктика (16+)24.07.26 11:00

Денис Мантуров отметил высокий промышленный потенциал Мурманской области в сфере добычи редкоземельных металлов

Добыча редкоземельных металлов в России находится в активной фазе: запасы таких полезных ископаемых в стране достигают 28 млн тонн. Об этом в интервью информационной службе «Вести» рассказал первый вице‑премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, ключевой задачей сегодня является не просто разработка месторождений, а получение максимально готового конечного продукта из линейки редкоземельных металлов.

«Мы акцентировали сейчас своё внимание на том, чтобы, разрабатывая месторождение, получать максимально готовый конечный продукт из линейки редкоземельных металлов. А в группу химических элементов по этой категории входит порядка 17. И у нас присутствует практически вся линейка этих металлов», — подчеркнул Денис Мантуров.

Среди ключевых горнодобывающих регионов страны первый вице‑премьер отдельно выделил Мурманскую область, отметив её значительный промышленный потенциал в сфере РЗМ. Регион обладает серьёзной минерально‑сырьевой базой и развитой инфраструктурой для освоения стратегически важных месторождений.

«Мурманская область – минералогическая сокровищница России. На нас приходится порядка 70% российских запасов редкоземов. У региона уже есть опорное предприятие отрасли – Ловозерский ГОК, единственный в стране производитель лопаритового концентрата, а среди новых точек роста – месторождения Аллуайв, Африкандовское и другие. Промышленное развитие и интерес инвесторов во многом результат условий, которые мы создали для бизнеса: в регионе действуют два преференциальных режима, ТОР «Столица Арктики» и «Арктическая зона Российской Федерации». При этом разработка редкоземов – это ещё и вопрос стратегической безопасности. Они критически важны для оборонной промышленности и высоких технологий, и зависимость от импорта здесь недопустима. А учитывая, что число стран-поставщиков ограничено, наши запасы представляют значимый интерес и для мирового рынка», — отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, мощный промышленный и инвестиционный потенциал Кольского Заполярья подкреплён не только уникальной минерально‑сырьевой базой, но и стремительно растущей транспортной инфраструктурой. Так, развитие Мурманского транспортного узла с незамерзающим портом обеспечивает потенциальным грузоотправителям прямой выход на Северный морской путь и открывает доступ к международным рынкам.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571631/#&gid=1&pid=1

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