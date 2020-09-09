Денис Решетов назначен на должность начальника «Мурманскавтодора»

Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области от 7.09.2020 № 65 Решетов Денис Владимирович с 8 сентября 2020 года назначен на должность начальника Государственного областного казённого учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области. Участник конкурса «Лидеры Севера» последние полгода временно исполнял обязанности в этой должности.

Человек уважаемый и известный среди дорожников области, что не может не радовать. Ему всего-то 34 года, но его трудовая биография весьма терниста и многогранна. В дорожной отрасли Заполярья с 2008 года. Начинал дорожным мастером в Кольском ГОУДРСП. В 2012 году пришёл в «Мурманскавтодор», трудился в лаборатории, а в 2014 году возглавил отдел имущественных отношений, отработав в этой должности вплоть до сегодняшнего высокого назначения.

Имеет два высших технических образования: закончил МГТУ (специальность «Автомобильное хозяйство») и ПетрГУ («Автомобильные дороги»).