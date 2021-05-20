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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.21 13:30

Денис Сафонов: «В ММТП активно внедряются энергосберегающие технологии»

В ММТП активно внедряются энергосберегающие технологии, об этом рассказал начальник производственного комплекса энергоснабжения АО «Мурманский морской торговый порт» Денис Сафонов на встрече с воспитанниками транспортно-логистического класса гимназии № 8 г. Мурманска. Лекция была посвящена вопросам надежного обеспечения производственных процессов АО «ММТП» энергией необходимых параметров с минимальными затратами.

«Устойчивое энергоснабжение и рациональное энергопотребление – один из ключевых принципов организации современного производства. Это важно как для предприятия с точки зрения минимизации затрат, так и для сокращения нагрузки на окружающую среду. В число реализуемых в этих целях мероприятий входит модернизация оборудования, внедрение автоматизированного управления, применение устройств плавного пуска и частотных преобразователей, а также современных систем освещения, что особенно актуально в условиях полярной ночи», - подчеркнул Д. Сафонов.

В качестве примера подобной работы представитель АО «ММТП» привел выполненную в 2020 году установку на территории Мурманского морского торгового порта и прилегающей территории 432 новых осветительных приборов. Теперь современная светодиодная арматура освещает дороги, цеха и административно-бытовые здания. Она не только дает более яркий свет, но и значительно более экономична. Так, если среднесуточное время работы светильника составляет 12 часов, то экономия затрат на электроэнергию превышает 370 тысяч рублей в год, а экономический эффект от утилизации ртутьсодержащей лампы - свыше 22 тысяч рублей.

«Замена светильников также производилась в рамках реализации программы повышения энергоэффективности деятельности АО «ММТП». Мы достигаем экономии электроэнергии, финансовых затрат, а самое главное – создаем современные, более безопасные условия труда для работников предприятия и наших партнеров», - сказал Денис Сафонов.

Напомним, что транспортно-логистический класс гимназии № 8 г. Мурманска был открыт в 2016 году по инициативе градообразующего предприятия и стал первым в России специализированный классом этого профиля. В рамках учебной программы помимо основных предметов учащимся транспортно-логистического класса преподают профильную математику, менеджмент, маркетинг, обществознание, логистику и профессиональные термины преподаватели из Мурманского арктического государственного университета. В свою очередь, сотрудники АО «ММТП» проводят лекции по таким дисциплинам, как логистика стивидорной компании, финансы предприятия, железнодорожное обеспечение работы порта, эксплуатация машин, механизмов и перегрузочного оборудования порта, реализация экологических программ. Старшеклассники знакомятся с производством, историей, социальными проектами АО «ММТП», проходят обучение на базе учебно-курсового комбината предприятия. Традиционно конкурс для поступления в транспортно-логистический класс составляет более двух человек на место. После завершения обучения в гимназии учащиеся специализированного класса имеют возможность поступить на профильные специальности в высшие учебные заведения.

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