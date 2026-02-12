Деприватизация: Мурманский морской рыбный порт возвращает в собственность ряд ранее утраченных инфраструктурных активов
АО «Мурманский морской рыбный порт» успешно завершило процесс возвращения большей части ранее утраченных активов. Об этом ИАА «ПортНьюс» рассказал генеральный директор порта Андрей Бородин.
Речь идёт о холодильных мощностях (Холодильник №3 и Холодильник №5 с административно-бытовыми комплексами), которые являются крупнейшими в регионе, грузовом районе порта (нефтебаза с железнодорожной станцией Новорыбная), а также о ряде объектов инфраструктуры — железнодорожные пути, грузовая эстакада, склады и открытые площадки для хранения, административные здания и т.д.
Как отмечает portnews.ru, процесс возврата активов начался еще в 2023 году и продолжается до сих пор. В частности, сейчас на рассмотрении в суде находится исковое заявление о возврате ММРП буксиров, которые ранее были выведены из имущества компании.