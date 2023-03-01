Депутат Евгений Никора принял участие во Всероссийской акции «Тепло для героя»

Парламентарий передал письмо со словами поддержки и тёплые подарки ручной работы.

«Важно, чтобы наши бойцы были согреты и чувствовали заботу со стороны родных, близких и, конечно, земляков», - отметил заместитель председателя Мурманской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Никора.

Все посылки, переданные в общественную приёмную «Единой России» в канун Дня защитника Отечества, уже отправлены нашим бойцам в зону специальной военной операции.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/evgenij-nikora-prinyal-uchastie-vo-vserossijskoj-akcii-teplo-dlya-geroya