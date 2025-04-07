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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.25 11:30

Депутат Госдумы Бадма Башанкаев высоко оценил развитие сферы здравоохранения в Мурманской области

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, координатор направления «Здоровье человека» народной программы «Единой России», член общественно-экспертного совета нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», хирург-онколог, доцент кафедры эндоскопической хирургии Российского университета медицины Минздрава России Бадма Башанкаев посетил Мурманскую область с рабочим визитом.

В рамках визита депутат Госдумы посетил филиал Мурманского областного медицинского центра, Мурманский медицинский колледж и Центр амбулаторной онкологической помощи Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина.

Бадма Башанкаев высоко оценил благоустройство медицинских и образовательных учреждений, программу дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями и губернаторский проект «Витаминизация», реализуемые в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

«Мурманск способен удивлять. Здоровье – важнейшая составляющая комфортной жизни на Севере. И начиная с первых шагов в местной поликлинике, чувствуешь, насколько всё продуманно и грамотно организовано. Взять хотя бы программу витаминизации. Недостаток витамина D был проблемой для многих, но благодаря местным препаратам этот вопрос решается. Конечно, время покажет, как эти меры повлияют на долгосрочную перспективу, но даже сейчас ясно одно – местное руководство, губернатор лично делают всё возможное ради благополучия людей. Поэтому слоган «На севере – жить!» – это не пустые слова», – отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Губернаторский проект «Витаминизация» запущен в январе 2024 год. Он позволяет жителям Мурманской области старше 18 лет бесплатно проверить уровень витамина D в организме и, в случае дефицита, бесплатно получить препарат, чтобы этот уровень повысить. В настоящее время в проекте приняли участие порядка 70 тысяч северян. У 82% жителей выявлен дефицит содержания витамина D в организме.

В поликлиниках региона проводится мониторинг здоровья взрослых пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями под дистанционным контролем врачей. Пациент находится под наблюдением от двух недель до двух месяцев с последующей оценкой состояния или необходимости дообследования. На данный момент в программе дистанционного мониторинга артериального давления приняли участие более 3,3 тысячи пациентов, из них в стадии активного наблюдения находятся более 1,7 тысячи пациентов, около 1,6 тысячи завершили наблюдение. Целевая группа – 30 тысячи жителей региона с артериальной гипертонией, состоящих на диспансерном учете.

«Мы проводим совещание, посвящённое реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Основное внимание уделим вопросам борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом в Северо-Западном регионе. К участию приглашены специалисты из Санкт-Петербурга, Москвы, представители Минздрава РФ. Цель – провести всесторонний анализ выполненных мероприятий, выявить эффективные подходы и наметить дальнейшие шаги для обеспечения жителям долгой и здоровой жизни до 78 лет и старше. Важно увидеть и оценить итоги уже выполненных проектов по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Нужно обсудить, какие задачи стоят перед нами в рамках новых национальных проектов до 2030 года. Несмотря на достигнутые успехи, предстоит большая работа: снижение уровня смертности и повышение качества ранней диагностики», – рассказал Бадма Башанкаев.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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