Депутат Госдумы Евгений Фёдоров оказал помощь участникам СВО из Мурманской области

Депутат Государственной Думы Евгений Фёдоров выделил средства на закупку дождевиков для обеспечения подразделения мурманских добровольцев.

Обращение в адрес депутата Госдумы поступило в Региональную общественную приёмную председателя партии «Единая Россия». Брат участника СВО поделился тем, что мурманчане, находящиеся на передовой, занимаются обустройством укреплений, окопов и блиндажей. По его информации, в связи с плохими погодными условиями отряд нуждается в дополнительном обмундировании - непромокаемых плащах.

Депутат оперативно принял решение закупить дождевики всему подразделению и организовал передачу их на линию фронта.

«В советское время существовал лозунг «Всё для фронта, всё для победы!». Так и сейчас, российское общество делает всё возможное, чтобы приблизить победу наших бойцов. Представители «Единой России» активно участвуют в этой работе. Мурманская область занимает лидирующие позиции, оказывая всестороннюю поддержку военнослужащим и их семьям. От того, насколько наши подразделения укомплектованы всем необходимым, зависит успешное выполнение боевых задач. Только объединив усилия, мы сможем победить», - отметил Евгений Фёдоров.

Фото предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия».