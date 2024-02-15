Депутат Госдумы Евгений Фёдоров присоединился к акции «Тепло для Героя»

Депутат Госдумы закупил нитки из натуральной шерсти и спицы для «Мастерской Z»

С 1 февраля по 23 февраля в Штабе Общественной поддержки Мурманской области работает мастерская по изготовлению теплых вещей для бойцов СВО. Юные мастерицы под руководством «серебряных» волонтёров вяжут тёплые носки для отправки на передовую. Татьяна Румянцева, кондуктор АО «Электротранспорт» координирует эту работу, и сама лично уже связала и отправила на фронт более 100 пар носков.

Из-за большого числа желающих принять участие в акции штабу требуются нитки и спицы. Депутат Госдумы Евгений Фёдоров откликнулся на просьбу помочь в этом добром деле и закупил необходимые материалы для вязания: наборы спиц, качественную овечью и верблюжью шерсть.

«Главная цель акции – показать всеобщее единство нашего народа в стремлении поддержать наших защитников, находящихся в зоне СВО, на лечении в госпиталях, передать им частичку заботы, тепла, помочь приблизить Победу», – отметил Евгений Федоров.

Кроме тёплых вещей каждый мурманчанин может оставить на проспекте Ленина, 47 письма и открытки, сделанные своими руками перчатки, рукавицы, шарфы, пледы. Все это будет передано к празднику нашим военным.

Напомним, акция в поддержку участников СВО проводится на площадках Штабов общественной поддержки по всей стране. Сбор тёплых вещей и предметов первой необходимости приурочен к Дню защитника Отечества.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/evgenij-fyodorov-prisoedinilsya-k-akcii-teplo-dlya-geroya