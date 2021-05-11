Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения партии «Единая Россия»

Предварительное голосование определит кандидатов партии на осенних выборах в облдуму и в высший законодательный орган страны. Депутат Государственной Думы пяти созывов Евгений Федоров является кандидатом экономических наук, участником войны в Афганистане, полковником запаса. Состоит в парламентском комитете по бюджету и налогам.

«Мурманск я рассматриваю как передовой форпост российского государства. Отечеству служат все жители Мурманска, не только люди в погонах. Я считаю, что должен послужить людям, которые служат родине. Поскольку я жил в ЗАТО, прекрасно понимаю, что здесь есть определенные проблемы. Мы будем наращивать поддержку, и я приложу все усилия для того, чтобы существенно улучшить жизнь в закрытых территориальных образованиях», - прокомментировал своё решение Евгений Федоров.

Напомним, 19 сентября 2021 года в России пройдут выборные кампании различного уровня. Основными станут выборы в Государственную Думу. Мурманчане будут выбирать депутатов областной Думы и представителей региона в высшем законодательном органе страны. Праймериз «Единой России» для определения кандидатов, которые будут представлять партию на осенних выборах, пройдёт с 24 по 30 мая. Итоги подведут 1 июня. Сейчас принимаются документы от кандидатов.