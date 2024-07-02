Депутат Госдумы от Мурманской области передал аптечки для бойцов СВО

Евгений Федоров, депутат Госдумы от Мурманской области неоднократно принимал участие в акции «Север помогает», объявленной в регионе губернатором Андреем Чибисом. В качестве дополнительной помощи направлял «за ленточку» специальное оборудование, фонарики, футболки, тёплые вещи, дождевики, носки, подшлемники, перчатки, продуктовые и санитарно-гигиенические наборы

На этот раз Евгений Федоров откликнулся на обращение добровольческого формирования мурманчан и помог закупить для них аптечки в сборе, а также медикаменты для оказания первой медицинской помощи. В посылке большая партия лекарств, бинтов, лейкопластыря, жгутов, обезболивающие и дезинфицирующие средства, а также целый перечень препаратов, которые всегда востребованы на фронте.

Груз для отправки передан через депутата Мурманской областной Думы Любовь Черепанову, далее будет доставлен к месту базирования воинского подразделения.

«И депутаты всех уровней, и сторонники «Единой России», и обычные мурманчане с самого начала специальной военной операции активно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи на фронт. Северяне искренне поддерживают наших защитников. Понимают, что они сражаются за нас, за свободу и независимость нашего Отечества. Поэтому помогали и будем помогать нашим героям всеми возможными средствами», – подчеркнул парламентарий.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/evgenij-fedorov-peredal-aptechki-dlya-bojcov-svo