Депутат Госдумы от Мурманской области Татьяна Кусайко поддерживает запрет школьникам на пользование смартфонами на уроках

По её мнению, «залипание» в мобильнике ведёт к социальной дезадаптации.

Как пишет ИА «СеверПост», Татьяна Кусайко также заявила, что сейчас существует достаточно много научных исследований, доказывающих негативное влияние излучения сотовых телефонов на здоровье детей.

В частности, речь идёт о замедлении реакций, снижении концентрации внимания, ослабевании памяти и ухудшении многих психофизиологических показателей. Более того — повышается утомляемость, и даже могут снизиться слуховые и зрительно-моторные реакции, добавила депутат Парламентской газете.

По словам депутата Госдумы, это далеко не полный список, и такой «букет» вряд ли будет способствовать успешной учебе. Поэтому ограничения на использование мобильных телефонов в школах — правильная мера, направленная не только на повышение качества обучения, но и на сохранение здоровья нации, заключила она.