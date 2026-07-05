Депутат Госдумы Татьяна Кусайко привезла «АллергоДесант +» в Североморск‑3

В поселковой амбулатории медики провели осмотр взрослых и юных пациентов, уточнили ранее поставленные диагнозы, дали рекомендации и откорректировали лечение.

Татьяна Алексеевна выступила инициатором волонтёрского движения врачей в нашем регионе четыре года назад. И за это время состав десанта значительно расширился. Для жителей отдалённых посёлков, где нет узких медицинских специалистов, это возможность квалифицированной помощи рядом с домом. Именно с такой просьбой жители лётного гарнизона обратились к Татьяне Кусайко на одной из встреч во флотской столице. Татьяна Алексеевна откликнулась на просьбу – и 4 июля жители Североморска-3 смогли получить консультацию лор-врача, кардиолога, детского и взрослого аллергологов-иммунологов, аллерголога-пульмонолога.

В ходе рабочей поездки Татьяна Кусайко также побывала на месте будущей спортивной площадки с беговой дорожкой, которая обустраивается по губернаторской программе «На Севере – твой проект», и в пункте плетения маскировочных сетей, встретилась с участниками СВО Героем России Александром Панасюком и кавалером ордена Мужества заместителем председателя Совета депутатов Андреем Федосеевым и активистами женсовета Северного флота, представляющими войсковые части Североморска-3.

После насыщенного субботнего трудового дня Андрей Федосеев вручил благодарственные письма главы всем медикам, принявшим участие в работе «АллергоДесанта +».

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19855-deputat-gosdumy-tatyana-kusayko-privezla-allergodesant--v-severomorsk3/#news-gal-1