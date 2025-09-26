«Арктик-ТВ» объединяет людейСроки индексации тарифов ЖКХ в 2026 году сдвигаются, а размер платежей повышается
Депутат Государственной Думы Артём Метелев стал наставником проекта «От родника до океана. Маяки» Мурманской области

Руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис представила результаты проекта «От родника до океана. Маяки» депутату Государственной Думы, председателю Совета Ассоциации Добро.рф Артёму Метелеву. Презентация состоялась в Москве в рамках встреч наставников с финалистами международной премии #МЫВМЕСТЕ.

Волонтёрский проект «От родника до океана. Маяки» Мурманской области получил общероссийское признание, став победителем международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации «Территория для жизни» в декабре 2024 года. За три года волонтёры вместе с Северным флотом благоустроили три навигационных сооружения на побережьях Белого и Баренцева морей. Во время последней экспедиции, летом 2025 года, помимо ремонта Вайдагубского маяка на полуострове Рыбачий, волонтёры благоустроили 10 мемориалов, посвящённых солдатам, сражавшимся за мир в годы Великой Отечественной войны. Автор идеи, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис отметила, что проект имеет колоссальный эффект по вовлечению новых активистов в волонтёрскую деятельность.

«С каждым годом к делу восстановления маяков присоединяется все больше неравнодушных северян. Этим летом в одной из самых северных точек России с нами на Вайдагубском маяке и военных мемориалах трудились 250 добровольцев, которые выезжали на побережье Баренцева моря семьями вместе с «Движением Первых» и корпоративными группами. А ветераны СВО, проходящие обучение в рамках региональной программы «Время героев», у нас она называется «Герои Севера», за два дня привели в порядок мемориал на полуострове Средний. Важно отметить, что все локации находятся в достаточно труднодоступных местах, соответственно приходилось производить заброску материалов на спецтранспорте. Но результаты стоили всех усилий, и мы, безусловно, будем продолжать проект», — рассказала Евгения Чибис.

Встречи финалистов и победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ помогают волонтёрским организациям развивать свои проекты и инициативы, а также находить новых единомышленников. Артём Метелев отметил, что давно следит за проектом «От родника до океана. Маяки» и этим летом пообщался с его участниками во время визита в Мурманскую область в рамках празднования Дня молодёжи. Депутат Госдумы отметил, что заполярные волонтеры являются одними из самых активных в стране.

«Проект по восстановлению маяков силами волонтёров можно назвать уникальным. Все ребята, с которыми я общался в Мурманске, искренне гордятся результатами трудов и вкладывают душу в этот проект. Наша задача, как наставников, помогать таким инициативам масштабироваться и выходить на новый уровень», – рассказал Артём Метелев.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554041/#&gid=1&pid=2

