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Мурманская область. Арктика (16+)28.04.23 13:30

Депутат Государственной Думы РФ Евгений Федоров: проводимую регионом работу мы рассматриваем как образцовую. Ваш опыт тиражируется по всей стране

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 27 апреля провёл рабочую встречу с депутатом Государственной Думы России, членом комитета по бюджету и налогам, представителем фракции «Единая Россия» Евгением Федоровым. В ходе встречи федеральный парламентарий дал высокую оценку стратегии развития региона. 

Губернатор Андрей Чибис в лице Евгения Федорова поблагодарил депутатов Госдумы за поддержку и активное взаимодействие с командой правительства Мурманской области. 

«Между правительством Мурманской области и Федеральным Собранием Российской Федерации – и Советом Федерации, и Государственной Думой – налажена эффективная работа. И впредь мы, конечно, рассчитываем на вашу помощь, содействие и защиту интересов Мурманской области. Это для нас очень важно», – сказал губернатор, открывая встречу.  

Депутат Госдумы Евгений Федоров отметил, что сотрудничество осуществляется по целому ряду вопросов, в том числе по бюджету, развитию территории и Северному морскому пути, федеральным программам и газификации.  

«У вас выстроена блестящая система работы с депутатами Государственной Думы РФ, создан эффективный механизм, объединяющий все силы и возможности вокруг развития северян и Мурманской области. Инвестиционная привлекательность региона входит в десятку лучших по стране, область активно развивается – это результат действия всей команды правительства», – подчеркнул депутат Госдумы РФ.  

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, отдельно Евгений Федоров отметил работу правительства Мурманской области по поддержке молодёжи, по привлечению медиков, а также помощь участникам специальной военной операции и реализацию программы реновации ЗАТО.  

«Проводимую регионом работу мы рассматриваем как образцовую. Ваш опыт тиражируется по всей стране. Мы и впредь будем оказывать поддержку стратегии, которая определена для развития Мурманской области», – в заключении сказал Евгений Федоров.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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