Депутат Государственной Думы РФ Николай Арефьев высоко оценил экономическое развитие и потенциал Мурманской области

Вчера губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с депутатом Государственной Думы России, первым заместителем председателя комитета по экономической политике, предпринимательству и инновационной деятельности, членом фракции КПРФ Николаем Арефьевым.

Андрей Чибис подробно рассказал парламентарию о крупных экономических проектах, которые реализуются в регионе несмотря на беспрецедентные санкционные ограничения, которые испытывает наша страна.

«Как вы знаете, мы добились решения вопросов по финансированию реализации проектов Мурманского транспортного узла – первого со времён Советского Союза нового морского порта. Его строительство планируем завершить уже в этом году. В настоящее время проект в активной стадии – идёт работа по прокладке железной дороги на западном берегу Кольского залива. Наш незамерзающий глубоководный мурманский порт и акватория Кольского залива становятся мощнейшим логистическим хабом и базовым портом для Северного морского пути. Кроме того, в непростой 2022 год нам удалось запустить проект по литию и, конечно, главная победа прошлого года – поддержка Президентом России проекта по газификации Мурманской области. На прошлой неделе с зампредом правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым детально зафиксировали набор решений по проектированию газопровода, который станет толчком для другого уровня промышленности в нашем регионе. Мы развиваем сотрудничество с Республикой Беларусь. Экспертная группа уже осмотрела перспективные площадки для создания портового терминала. Также начинаем активно работать с восточными странами – Китаем и Индией, например», – сообщил Андрей Чибис.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Николай Арефьев находится в Мурманской области с рабочим визитом. Цель визита – познакомиться с особенностями региона с точки зрения экономического развития.

«Кольский полуостров богат природными ресурсами, которые сегодня ценятся не только в России, но и на мировом рынке. Редкие металлы, которые будут здесь добываться – это копилка для нашей экономики. Особенно литий, который будут добывать в больших количествах», – поделился впечатлениями депутат Госдумы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам встречи Николай Арефьев дал высокую оценку экономическому развитию и потенциалу Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru