Депутат Государственной Думы РФ Татьяна Кусайко поблагодарила Андрея Чибиса за поддержку деятельности Ассоциации ЗАТО

Андрей Чибис провёл рабочую встречу с депутатом Государственной Думы от Мурманской области, членом думского комитета по обороне Татьяной Кусайко, в ходе которой стороны «сверили часы» общей деятельности в интересах региона.

«Знаю, что Вы успешно интегрировались в нижнюю палату парламента, тем более что работа в федеральном парламенте для Вас – задача не новая. Спасибо Вам огромное за активную поддержку Мурманской области во всех наших инициативах! Считаю необходимым обсудить насущные вопросы, чтобы синхронизировать Вашу работу с деятельностью регионального правительства», - подчеркнул губернатор, приветствуя Татьяну Кусайко.

В свою очередь, парламентарий выразила главе региона признательность за ряд важных инициатив, реализованных исполнительной властью Кольского Заполярья.

«Перед нами стоит много задач, поставленных Вами в программе «На Севере – Жить!». Хочу поблагодарить Вас за то, что многие пункты, которые в ходе выборной работы поднимались, уже реализованы. В частности, хочу сказать спасибо за автобусы для школьников ЗАТО Александровск и других городов области. Мы видим, что проблемы постепенно решаются благодаря активной работе правительства Мурманской области. Также благодарю Вас за поддержку работы Ассоциации ЗАТО, которая активно у нас действует», - отметила Татьяна Кусайко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, депутат и губернатор обсудили некоторые наиболее актуальные вопросы жизни Мурманской области, в частности, обеспечение жителей ЗАТО и гарнизонов доступной медицинской помощью.