Депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко организовала приезд в Мурманскую область высококвалифицированного медицинского специалиста из Москвы

В День защиты детей в детской поликлинике Кировска маленьких пациентов принимал врач-оториноларинголог, заведующий детским ЛОР-отделением ЦКБ Управления делами Президента Российской Федерации Москвы Тамара Дворникова.

Депутат отметила, что всего были осмотрены более 50 детей из Кировска и Апатитов. Выезд врача в регион состоялся при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и регионального Минздрава.

«В ходе осмотров были впервые выявлены заболевания, скорректировано лечение, родители получили второе врачебное мнение. Те дети, которым по результатам осмотра было необходимо оперативное (хирургическое) лечение, получили направления в Мурманскую областную больницу. Семь детей направлены для оперативного лечения в Москву на базе ЦКБ», – отметила Татьяна Кусайко.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, помощь в организации приезда врача федеральной больницы оказала компания «ФосАгро» в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с правительством региона, лично замдиректора Кировского филиала «Апатит» Сергей Свинин, а также главный врач «Апатитско-Кировской ЦРБ Юрий Ширяев.

Фото: https://gov-murman.ru