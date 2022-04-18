Депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко с руководителями медучреждений обсудила вопросы медицинской помощи в ЗАТО

В ходе региональной недели состоялась рабочая встреча депутата Государственной Думы Татьяны Кусайко с директором «ММЦ им. Пирогова» Олегом Мининым и заместителем начальника ЦМСЧ №120 Александром Андрущенко.

Темой обсуждения стали вопросы медицинской помощи в закрытых административно-территориальных образованиях Мурманской области.

«Сегодня качеству жизни в ЗАТО, большой процент которых составляют военнослужащие и члены их семей, уделяется огромное внимание как на федеральном, так и на региональном уровне, отметила Татьяна Кусайко. - В регионе успешно реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения. По поручению Президента РФ Владимира Путина до 2024 года продлена программа комплексной модернизации ЗАТО. Здравоохранение является одним важнейших факторов, определяющих благополучие людей».

В ходе диалога были намечены пути взаимодействия по решению первоочередных вопросов повышения качества и доступности медпомощи жителям ЗАТО.

Фото предоставлено пресс-секретарём Татьяны Кусайко.