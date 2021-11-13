Депутат Государственной Думы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко вошла в состав партийной комиссии по здравоохранению

«В комиссию, которую возглавляет главный врач больницы №40 в Коммунарке, Герой Труда РФ Денис Проценко, входят учёные, врачи, организаторы здравоохранения, пациенты, законодатели. В ходе совместной работы будут разработаны решения, законодательные инициативы, направленные на достижение поставленных целей», - сообщила депутат Государственной Думы от Мурманской области (фракция «Единой России») Татьяна Кусайко.

Как отметила парламентарий, в числе основных задач профильной партийной комиссии - контроль реализации народной программы «Единой России» в области здравоохранения.

«Задач в рамках работы комиссии достаточно много. Речь идёт об обеспечении в регионах доступной и качественной первичной медицинской помощи, лекарственного обеспечения для каждого, увеличении финансирования на медицину, совершенствовании системы обязательного медицинского страхования, развитии профилактических мер, реабилитации, повышении качества медицинского образования и улучшении условий работы для медработников и других мерах», - пояснила депутат.

Она добавила, что в рамках своей работы в комиссии видит выполнение наказов избирателей.

«Народная программа партии построена на запросах людей. В моём регионе - Мурманской области проблемы доступности медицинской помощи стоят особенно остро из-за условий Крайнего Севера, удалённости и труднодоступности населенных пунктов. По этим же причинам у нас большой дефицит медицинских кадров, что ещё больше обостряет проблемы в здравоохранении. Задач поставлено немало, есть над чем работать», - заключила Татьяна Кусайко.

Напомним, в состав комиссии «Единой России» по здравоохранению вошли 28 человек. Решение принято на заседании президиума Генсовета партии 10 ноября.