Депутат Ирина Просоленко: «Главная цель - это защита здоровья, благополучия и спокойствия наших граждан»

В Государственной Думе состоялось рабочее совещание комитета по региональной политике и местному самоуправлению, посвящённое реализации федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции». Участие в нём в режиме ВКС приняла председатель профильного комитета Думы Мурманской областной Думы Ирина Просоленко.

Как сообщила парламентарий, ключевой темой мероприятия стало обсуждение изменений в законодательном регулировании деятельности предприятий, расположенных в жилых домах и оказывающих услуги общественного питания, так называемых «наливаек».

- С 1 апреля 2024 года регионы наделяются правом устанавливать требования к продаже пива и пивных напитков при оказании услуг общественного питания, в том числе, в точках, расположенных в многоквартирных домах, - рассказала Ирина Просоленко. - Также субъектам дано право ограничивать время розничной торговли алкогольной продукцией при оказании услуг общественного питания, за исключением заведений ресторанного типа.

Депутат подчеркнула, что главная цель изменений — это защита здоровья, благополучия и спокойствия наших граждан, ведь очень большое количество жалоб регулярно поступают от людей, в чьих домах расположены «наливайки».

- При этом важно сохранить баланс интересов бизнеса и жителей, а также учесть региональные особенности, - отметила она. - Поэтому по всех субъектах РФ разрабатываются свои законопроекты. В Мурманской области также ведётся такая работа. В ближайшее время законопроект будет подготовлен.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29841/