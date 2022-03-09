Депутат Кусайко: «Санкции мобилизуют внутренние ресурсы»

Госдума приняла ряд законов для защиты российской экономики от санкционной агрессии Запада. Депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко оценила принятые законодательные новеллы:

«Принятие новых законопроектов – оперативная законодательная реакция на вызовы и проблемы, с которыми столкнулась наша страна. Сегодня Государственной Думой в первом чтении принят правительственный законопроект, направленный на повышение российской экономики. И главное – защиты граждан в условиях санкционного давления Запада.

Это оперативная и своевременная законодательная реакция на вызовы и проблемы, с которыми сталкивается наша страна. Но главное, чтобы наши граждане понимали: введение ограничительных мер в отношении России становится стимулом для мобилизации внутренних ресурсов, для объединения усилий, направленных на развитие страны. Политика импортозамещения давно активно действует на территории страны. Сегодняшний законопроект – одна из ступеней усиления политики импортозамещения.

Предложенный к рассмотрению законопроект расширяет полномочия правительства РФ. Мне задают много вопросов по поводу грядущего дефицита лекарств и фармпрепаратов. После вступления закона в силу кабмин получит право самостоятельно устанавливать порядок государственной регистрации лекарственных препаратов в случае их отсутствия в аптеках.

Далее, теперь Госдума сможет устанавливать особенности внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный лекарственный препарат для медицинского применения. Теперь в правах кабмина будет самостоятельно принимать решения об установлении ограничений на вывоз из России медицинских изделий, ранее ввезенных к нам из стран, принявших решение о введении в отношении нас санкций.

И наконец, Госдума сможет сама принимать решение о повышении размера соцдоплаты к пенсии и её дополнительной индексации, изменении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.

Этим же законопроектом предусматривается в 2022 году возможность кредитных каникул для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства, даже если они уже использовали их во время пандемии».

«ФедералПресс».