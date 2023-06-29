Депутат Мурманской областной Думы принял участие в работе Х Форума регионов России и Беларуси

Юбилейный форум проходил 27-28 июня в Уфе. Его программа включала в себя подписания соглашений о сотрудничестве, коммерческих контрактов и иных документов, направленных на расширение взаимодействия, выставки достижений народного хозяйства регионов России и Беларуси, работу тематических секций. Мурманскую областную Думу на форуме представлял председатель комитета по образованию и науке Алексей Гиляров.

Депутат принял участие во встрече председателя парламента Башкортостана Константина Толкачева с руководителями, членами делегаций законодательных органов субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь, работе секции «Реализация единой промышленной политики в целях углубления экономической интеграции России и Беларуси», а также в пленарном заседании.

– Мурманскую область и Республику Беларусь связывают давние дружеские и деловые связи в самых различных сферах, – отметил Алексей Гиляров. – Мы много лет сотрудничаем с белорусскими организациями и предприятиями. И это даёт очень хороший результат. По итогам 2022 года был достигнут рекордный показатель товарооборота Республики Беларусь и Мурманской области – 286 миллионов долларов, с ростом к уровню 2021 года почти в три раза. Прошедший форум предоставил прекрасную возможность укрепить уже имеющиеся связи и найти новые контакты для дальнейшего развития сотрудничества.

В прошлом году в Гродно было подписано Соглашение о сотрудничестве между Мурманской областной Думой и Минским областным советом депутатов. Это привело к укреплению связей Мурманской общественной молодёжной палаты при региональном парламенте и Молодёжного парламента при Минском областном Совете депутатов (Республика Беларусь). Представитель минской молодёжи станет гостем на первом заседании Совета молодёжных парламентов при Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которое пройдёт 30 июня в Мурманске.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28145/