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Мурманская область. Арктика (16+)10.11.23 09:30

Депутат областной Думы Любовь Черепанова: «Жители Приморского района с благодарностью принимают поддержку северян»

Официальная делегация Мурманской области во время визита в подшефный район Запорожья посетила амбулаторию, школы, детские сады, молодёжные и спортивные пространства, в том числе «СОПКИ.СПОРТ», а также объекты, которые находятся в стадии ремонта. На встречах с жителями и представителями муниципалитетов парламентарии Мурманской областной Думы подробно расспрашивали о проблемах и видах помощи, которые необходимы району в первую очередь.

- Постепенно жизнь Приморского района входит в мирное русло, - прокомментировала итоги поездки депутат Мурманской областной Думы Любовь Черепанова. - Люди с благодарностью принимают поддержку северян. Многое сделано, немало ещё предстоит сделать. Огромная признательность всем, кто трудится в сферах образования и здравоохранения! Несмотря на все сложности, они с честью выполняют свою работу. Нужно продолжать курс на созидание. Жители новых регионов должны каждый миг чувствовать, что стали частью большой страны. И Мурманская область помогала, помогает и будет помогать соотечественникам в трудный период.

С мая этого года Мурманская область ведёт восстановительные работы на территории Приморского района. По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса были подготовлены к отопительному сезону котельные всех образовательных организаций, при содействии АО «Мурманэнергосбыт» установлены две газовые блочно-модульные котельные. В школах преобразовано несколько пространств – спортивный зал, столовая, актовый зал, а в средней школе №1 Приморска установлен новый пищеблок. В рамках проекта «Арктическая школа» приобретены мебель, компьютеры, интерактивные доски и принтеры. Также заполярные строители восстановили многоквартирный дом. В нём предоставляются квартиры представителям социально значимых профессий: врачам, педагогам, сотрудникам правоохранительных органов.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28876/

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