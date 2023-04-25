Депутат передала активистам Печенгского округа материалы для изготовления окопных свечей

Все изготовленные свечи будут доставлены в зону проведения специальной военной операции.

Акция «Север помогает» объединила людей разных возрастов и профессий. Помощь, которую оказывают простые жители, предприятия Печенгского округа - это небольшое, но такое важное и нужное дело для поддержки наших защитников.

Депутат Мурманской областной Думы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Любовь Черепанова передала активистам округа материалы для изготовления окопных свечей, которые будут переданы солдатам в зону СВО.

Окопная или блиндажная свеча — это свеча длительного горения. Она даёт много света. На ней можно согреть воду, разогреть еду, согреться в непогоду. А ещё такая свеча не боится ветра с дождём и хранится очень долго.

Для учащихся Печенгского политехнического техникума изготовление таких свечей - знакомое дело.

Свечи, которые изготовили ребята под руководством своих наставников, уже отправлены в зону боевых действий.

«Большая благодарность директору техникума Елене Будахиной и преподавателям техникума, которые помогают ребятам быть активными и неравнодушными к жизни нашей страны. Я верю, что тепло от этих свечей согреют бойцов не только физически, но и душевно! Спасибо всем, кто помогает нашим воинам одержать Победу и перенести все тяготы и лишения», - сказала Любовь Черепанова.

Фото предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия».