Главная ёлка столицы Заполярья засияет 5 декабряКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Работать в «Мурманводоканале» – хорошо, но оптимизации не избежать – Андраник Мусатян
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)25.11.20 12:45

Депутат работает в округе» - программу по комфортной городской среде Североморска сформируют из предложений жителей флотской столицы

Очередное мероприятие в рамках уже традиционной акции «Депутат работает в округе» состоялось 25 ноября. Председатель Совета депутатов Евгений Алексеев вместе с депутатом от избирательного округа №4 Ольгой Ефименко посетили проблемные участки, на которые указывали в своих обращениях избиратели.

Евгений Алексеев и Ольга Ефименко побывали на улице Кирова, Душенова, Саши Ковалева и Адмирала Сизова, которые входят в избирательный округ №4, у тех домов, жители которых обращались с просьбами к депутатам.  Это мероприятие позволит народным избранникам лучше знать ситуацию в избирательном округе, оперативно реагировать на обращения граждан. Евгений Алексеев подчеркнул, что после посещения всех избирательных округов будет подготовлен обобщенный доклад, который представят главе ЗАТО г. Североморск для того, чтобы включить объекты благоустройства в программу по комфортной городской среде и учесть финансирование этих работ при формировании бюджета флотской столицы на 2021 год.

На улице Кирова председатель Совета дома №2 Петр Харичко обратил внимание депутатов на необходимость ремонта асфальтового покрытия проездов и установки освещения на детской площадке. Присутствовавшие здесь местные жители просили вывесить знак запрещающий сквозной проезд через дворовую территорию.

На улице Душенова у дома №8 находится спортивная площадка, востребованная детворой, которая нуждается в ремонте ограждения и укладке искусственного покрытия.

У домов №1 и №2 по улице Саши Ковалева и Ольга Ефименко местные жители обратили внимание на необходимость ремонта ступеней у подъездов. Были обращения и по поводу дооснащения игровыми элементами детской площадки, но, к сожалению, под территорией, на которой она установлена, проходит высоковольтный кабель. Что касается трапа от Северной Заставы к улице Саши Ковалева, то решён вопрос о его ремонте и очистке от снега в зимний период. Этим будет заниматься управляющая компания.

На придомовой территории у домов №1 и №2 по улице Адмирала Сизова находится площадка, на которой можно оборудовать или автопарковку, или детскую площадку. Но этот вопрос находится в компетенции самих жильцов этих двух домов.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Александр
23.11.20 18:20
Введите наконец то какую-нибудь ответственность чиновников от государства за работу людей без записи в трудовой !!! 1.работодатель незаконно наживается - не платит налоги 2. люди остаются без стажа-чи
Комментарий к новости:Каждый десятый наёмный сотрудник работает без официального оформления
Андрей
15.11.20 14:53
Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:В воскресенье в Мурманске состоится сбор вторсырья
Константин
13.11.20 08:57
Обдираловка , баринам на гучи не хватает
Комментарий к новости:135 жителей Мурманска могут быть оштрафованы за нарушение режима самоизоляции
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире16:00«Международные новости». Информационная программа (12+)16:30Новости. Информационная программа (12+)17:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)15% НДФЛ для богатых одобряют почти две трети россиян-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Электрификация территорий Терского района будет продолжена-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)15% НДФЛ для богатых одобряют почти две трети россиян
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика