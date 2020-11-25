Депутат работает в округе» - программу по комфортной городской среде Североморска сформируют из предложений жителей флотской столицы

Очередное мероприятие в рамках уже традиционной акции «Депутат работает в округе» состоялось 25 ноября. Председатель Совета депутатов Евгений Алексеев вместе с депутатом от избирательного округа №4 Ольгой Ефименко посетили проблемные участки, на которые указывали в своих обращениях избиратели.

Евгений Алексеев и Ольга Ефименко побывали на улице Кирова, Душенова, Саши Ковалева и Адмирала Сизова, которые входят в избирательный округ №4, у тех домов, жители которых обращались с просьбами к депутатам. Это мероприятие позволит народным избранникам лучше знать ситуацию в избирательном округе, оперативно реагировать на обращения граждан. Евгений Алексеев подчеркнул, что после посещения всех избирательных округов будет подготовлен обобщенный доклад, который представят главе ЗАТО г. Североморск для того, чтобы включить объекты благоустройства в программу по комфортной городской среде и учесть финансирование этих работ при формировании бюджета флотской столицы на 2021 год.

На улице Кирова председатель Совета дома №2 Петр Харичко обратил внимание депутатов на необходимость ремонта асфальтового покрытия проездов и установки освещения на детской площадке. Присутствовавшие здесь местные жители просили вывесить знак запрещающий сквозной проезд через дворовую территорию.

На улице Душенова у дома №8 находится спортивная площадка, востребованная детворой, которая нуждается в ремонте ограждения и укладке искусственного покрытия.

У домов №1 и №2 по улице Саши Ковалева и Ольга Ефименко местные жители обратили внимание на необходимость ремонта ступеней у подъездов. Были обращения и по поводу дооснащения игровыми элементами детской площадки, но, к сожалению, под территорией, на которой она установлена, проходит высоковольтный кабель. Что касается трапа от Северной Заставы к улице Саши Ковалева, то решён вопрос о его ремонте и очистке от снега в зимний период. Этим будет заниматься управляющая компания.

На придомовой территории у домов №1 и №2 по улице Адмирала Сизова находится площадка, на которой можно оборудовать или автопарковку, или детскую площадку. Но этот вопрос находится в компетенции самих жильцов этих двух домов.