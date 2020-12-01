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Мурманская область. Арктика (16+)01.12.20 16:00

«Депутат работает в округе», чтобы решать проблемы жителей флотской столицы

Очередное мероприятие «Депутат работает в округе» состоялось 1 декабря во флотской столице. Председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев, его заместитель Евгения Гордеева вместе с депутатами от избирательного округа №8 Галиной Пузиковой и Евгением Самородиным посетили проблемные участки, на которые указывали в своих обращениях избиратели. Вместе с ними на улицах Инженерная, Падорина и Чабаненко побывали заместитель председателя КРГХ Денис Горбунов и директор Городского центра ЖКХ Иван Гладских. 

Галина Пузикова и Евгений Самородин обратили внимание на необходимость дооборудования детских площадок на улицах Инженерная и Падорина. Евгений Алексеев  предложил депутатам организовать проведение собрания жильцов дома, чтобы модернизацию детской площадки включили в программу «Комфортная городская среда».  Есть претензии к руководству магазина «Магнит», которое не выполнило предписание по оборудованию пешеходной зоны возле торгового здания и возле места выгрузки товаров.

Управляющие компании, обслуживающие дома по улице Инженерная не совсем добросовестно отнеслись к выполнению задач по ремонту тротуаров и асфальтового покрытия проездов на придомовой территории. Комитетом по развитию городского хозяйства направлены документы в суд, чтобы обязать Управляющие компании выполнить запланированные ранее работы.

Жители подъезда №2 дома №7 по улице Инженерная обратили внимание на необходимость выполнения ремонта подъезда. В таком ремонте он действительно нуждается. Но знакомство всего с двумя квитанциями за содержание и ремонт показали, что владельцы одной квартиры задолжали управляющей компании 92 тысячи, а второй 36 тысяч рублей. По словам Дениса Горбунова, 92 тысячи хватило бы на ремонт подъезда. Тем не менее, несмотря на задолженность жильцов, управляющей компании будет указано на необходимость выполнить ремонт.

Жители улиц Полярная и Чабаненко высказывают недовольство временным павильоном, установленным на автобусной остановке возле магазина «Пятёрочка». Он явно не отвечает требованиям суровой северной погоды. Средства в размере 400 тысяч заложены в бюджете и здесь будет оборудована новая остановка.

Галина Пузикова обратила внимание на необходимость установки освещения на участке дороги от дома №9 к дому №23 по улице Чабаненко, где дети идут в гимназию №1.

По итогам рейда управляющей компании будет поставлена задача по ремонту трапа у дома №31 по улице Падорина.

Евгений Алексеев заявил, что по итогам данного рейда все недостатки будут обобщены и переданы главе ЗАТО г. Североморск для принятия мер.

 

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сергей
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Павел
29.11.20 16:36
Выложите карту ,пометьте где будет перекрыта дорога и всем станет понятно. Многие номерацию домов не знают , поэтому трудно понять где именно ограничение.
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