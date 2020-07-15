Депутат с проверкой пришла в детский сад

Этим летом в детском саду № 135 Мурманска развернулись масштабные ремонтные работы. Скоро в садике заменят все окна, теплообменник, модернизируют систему отопления. Как подрядчики справляют с таким объём работ, сегодня проверила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева.

– Пообщавшись с заведующей и лично посмотрев, как ведутся работы, могу сказать, что подрядная организация ответственно подходит к своим обязанностям. На объекте работают мурманчане, и они хорошо понимают, для кого трудятся – для самых юных жителей нашего города, – отметила Ирина Андреева. – Уверена, когда дети вернутся в родной садик, они его просто не узнают.

В дошкольном учреждении функционируют 13 групп для детей от 1,5 до 7 лет, логопедический пункт, Центр игровой поддержки детей раннего возраста и родителей, не посещающих детский сад.

Работы по замене окон ведутся в рамках программы «Теплое окно». С начала действия этой программы произведена комплексная замена окон в 93 зданиях дошкольных образовательных учреждений. Всего более 11 тысяч оконных блоков.

В 2020 году в рамках реализации программы «Тёплое окно» стеклопакеты установят в 16 дошкольных учреждениях.