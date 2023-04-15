Депутата Государственной Думы Николаям Арефьева интересует ситуация в экономике Мурманской области в условиях проведения спецоперации

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера состоялась рабочая встреча главы регионального парламента Сергея Дубового с депутатом Государственной Думы Николаем Арефьевым. В ней также приняли участие депутаты областной Думы Геннадий Степахно, Артур Попов, представители ветеранских организаций Мурманской области. В центре внимания были вопросы развития промышленного сектора региона и взаимодействия органов власти с общественными объединениями.

- Я работаю в комитете по экономической политике Государственной Думы, поэтому в первую очередь меня интересует ситуация в экономике региона в условиях проведения спецоперации: как идёт импортозамещение, создаются ли новые предприятия, есть ли технопарки, насколько устойчиво чувствуют себя действующие производства, - рассказал Николай Арефьев.

Сергей Дубовой отметил, что экономические вопросы всегда были и остаются одними из ключевых в ходе взаимодействия с депутатами федерального парламента.

- Мурманская область обладает богатейшим потенциалом для развития, - подчеркнул он. – Но, чтобы успешно развиваться, создавать новые предприятия, открывать новые производства, очень важно заручиться поддержкой на федеральном уровне.

В ходе встречи также было отмечено, что экономический рост невозможен без решения социальных вопросов.

Николай Арефьев, член фракции КПРФ, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, является руководителем общероссийской общественной организации «Дети войны». На встрече обсуждались основные направления работы ветеранских организаций Мурманской области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27576/