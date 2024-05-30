Депутатам Мурманской областной Думы предстоит принять важные законы

Сегодня проходит очередное заседание Мурманской областной Думы. В проекте повестки дня депутаты предусмотрели рассмотреть 16 вопросов. Надо отметить, что это заседание будет проходить два дня: 30 мая и 5 июня. И на это есть серьёзные основания. Парламентариям необходимо успеть обсудить и принять закон Мурманской области №815-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере законодательства о выборах».

Региональные парламентарии планируют рассмотреть в первом чтении проект закона Мурманской области №812-7 «О внесении изменений в закон Мурманской области «О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия на погребение», проект закона Мурманской области №813-7 «О внесении изменений в статьи 4 и 7 закона Мурманской области «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области» и проект закона Мурманской области №806-7 «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области».

А вчера, состоялось заседание комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко. Депутаты рассмотрели и рекомендовали принять в первом чтении и окончательной редакции проект закона, вносящий изменения в статью 6 закона Мурманской области «О транспортном налоге».

Документ, разработанный по поручению губернатора области, расширяет действие региональной налоговой льготы, направленной на поддержку семей лиц, призванных на военную службу в Вооружённые Силы РФ в рамках частичной мобилизации, а также семей участников СВО. Предлагается установить на территории области бессрочное действие этой льготы (до окончания специальной военной операции) в виде освобождения от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство, мощность двигателя которого является наибольшей, из зарегистрированных на данных лиц.

При этом для мобилизованных лиц сохранится беззаявительный характер предоставления налоговой льготы. Одновременно с этим предлагается освободить от уплаты транспортного налога одного из членов семьи погибшего (умершего) участника специальной военной операции за одно транспортное средство.

Участники заседания обсудили и поддержали принятие в первом чтении и окончательной редакции законопроекта, который устанавливает дополнительные ограничения мест для розничной продажи алкогольной продукции. В частности, запрещается розничная продажа алкоголя в магазинах, общая площадь которых менее 250 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах и общежитиях, а также в пристроенных (встроенных, встроенно-пристроенных) к ним помещениях.

Ирина Просоленко отметила, что депутатам, а также в правительство региона постоянно поступают обращения граждан, возмущенных большим количеством магазинов-алкомаркетов в местах проживания.

Ограничительная мера, предложенная в законопроекте, направлена на снижение доступности алкогольной продукции в местах проживания граждан и воспрепятствование открытию в многоквартирных домах и общежитиях, а также в пристроенных (встроенных, встроенно-пристроенных) к ним помещениях, новых магазинов, реализующих алкогольную продукцию, общая площадь которых менее 250 квадратных метров.

Законопроектом предусмотрено вступление в силу дополнительных ограничений с 1 сентября 2024 года. При этом, на магазины, включенные в лицензию на розничную продажу алкогольной продукции до 1 сентября 2024 года, указанный запрет не распространяется и предусмотрена возможность продления такой лицензии.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/aa9/pwg9h5829m93eqvxb172sa339evmexej.JPG