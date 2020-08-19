Депутатам областной Думы рассказали о реализации проектов по благоустройству

Заместитель губернатора Оксана Астахова вместе с министром градостроительства и благоустройства региона Михаилом Кудряшовым на совещании под руководством председателя Мурманской областной Думы вчера представили информацию о ходе реализации проектов федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Мурманской области.

«В 2020 году в субъекте выполняется большой объем работ. На данный момент все основные запланированные мероприятия проходят без сбоев, риски по территориям в Оленегорске и Кандалакше под жестким контролем, – подчеркнул Михаил Кудряшов. – На этой неделе пройдет приемка еще нескольких отремонтированных дворов. В целом, выполнение к концу лета должно быть высоким, главное, чтобы погода не помешала работать с укладкой асфальта».

Представители депутатского корпуса задавали много вопросов относительно объектов и проблем. Одной из тем обсуждения, помимо федерального проекта, стала организация ямочного ремонта в столице Заполярья. Во исполнение поручения губернатора министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области совместно с администрацией города Мурманска был проработан вопрос оперативного ямочного ремонта внутридворовых проездов 326 многоквартирных домов.

«В этом году на дополнительный ямочный ремонт дворовых проездов выделено 104 миллиона рублей, – рассказала Оксана Астахова. – Всего 53 управляющие компании до 1 июля подали заявки, до конца недели у нас подводятся итоги аукционных процедур, определяется победитель торгов. Ремонт будет завершен до середины октября. Сил и средств у организаций должно быть достаточно, так как основные их ресурсы высвободятся после завершения благоустройства по федеральному проекту».

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, на совещании обсудили качество и уровень подрядных организаций, собравшиеся отметили положительную тенденцию по увеличению уровня ответственности компаний в этом году. Как отметила заместитель губернатора, работа с ними будет также продолжена.